E' morta in ospedale! Anziana di 89 anni aggredita in casa per una rapina

I rapinatori (secondo le testimonianze si tratterebbe di due persone di origini straniere) hanno preso gli oggetti di valore in camera da letto per poi fuggire. La donna è rimasta a terra a causa del trauma cranico riportato ma le urla sono state sentite dai vicini che hanno visto i rapinatori calarsi dal secondo al primo piano della palazzina, per poi saltare sulla tettoia di un’altra costruzione raggiungendo la strada e fuggendo su una station wagon.

Arrivati i soccorsi l’anziana donna è stata ricoverata sotto shock in codice giallo ma le sue condizioni sono peggiorate con il passare del tempo fino al decesso avvenuto lunedì. Gli investigatori della polizia hanno iniziato la caccia ai due rapinatori che potrebbero essere gli autori anche di altri furti commessi nella stessa zona.

(Di giovedì 9 maggio 2019) È successo a Montesacro. La donna, 89, è stata trovata dai vicini e dal portiere, accorsi dopo aver sentito le urla. Èal Policlinico Umberto I l'donna di 89nella propria abitazione durante unanella notte di domenica scorsa, 5 maggio.I fatti sono accaduti nel quartiere di Montesacro, a Roma. L'allarme è scattato quando i vicini hanno visto calarsi dal secondo piano dell'abitazione in cui viveva l'due persone che poi si sono date alla fuga in auto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, i fatti sarebbero avvenuti verso le 21:30 di domenica; la donna si trovava al telefono con un'amica quando in(situata in via pizzo Bernina, nella zona di Talenti) è entrata la coppia ditori. La donna avrebbe opposto resistenza e sarebbe iniziata una colluttazione ma l'89enne è stata sopraffatta ed ha sbattuto violentemente il capo a seguito di una caduta o perché spinta a terra dai due uomini.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...