PlayStation State of Play oggi 9 maggio | come guardare l’evento PS4 con link streaming

(Di giovedì 9 maggio 2019) Con il secondoof, Sony cercherà di farsi perdonare la sua assenza alla prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo. Almeno in parte. Se è vero che il colosso giapponese non sarà tra i protagonisti dell'E3 2019, allo stesso modo l'azienda ha deciso di avviare due mesi fa una serie di appuntamenti in, utili a sciorinare tutte le novità in arrivo in futuro su4 e suVR, visore per la realtà virtuale compatibile con la console di ultima generazione a marchio Sony. La seconda puntata andrà in onda proprio nella notte tra il 9 e il 10, alla mezzanotte italiana.Già dall'annuncio, Sony ha comunque voluto mettere in guardia i suoi fedelissimi: il secondoofnon toccherà la next-gen, dunque non aspettatevi ulteriori informazioni su5 dopo che Mark Cerny ne ha snocciolato le specifiche ...

