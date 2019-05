La dichiarazione d’amore di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro prima della data zero

Teo Teocoli e l’aneddoto hot a Domenica In. Poi in lacrime per la dichiarazione d’amore a sorpresa : Teo Teocoli, ospite di Domenica In, ha raccontato durante l’intervista un aneddoto divertente con protagonista la conduttrice. Il comico e Mara Venier sono amici di lunga data, ma tanti anni fa avrebbero potuto andare oltre l’amicizia. «Ci hai provato», esordisce la signora della Domenica. «Tu mi hai fregato, al Foro Italico eravamo seduti e tranquilli. A un certo punto ti sei alzata e mi hai dato un bacio sulle labbra», la battuta di ...

Belen Rodriguez fa una dichiarazione d’amore a Stefano De Martino : Stefano De Martino e Belen Rodriguez innamorati: le dolci parole di lei Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di passare questi giorni di vacanza a Marrakech. Ovviamente la conduttrice di Colorado non ha potuto esimersi dal pubblicare su instagram decine e decine di foto per mostrare ai suoi fan i posti che ha visitato in questi giorni. Ma non è finita qua perchè poco fa Belen Rodriguez ha fatto una dichiarazione a Stefano De Martino ...

Giovanni Terzi - la dichiarazione d’amore in diretta tv a Simona Ventura : “È riuscita a capirmi in un periodo delicato della mia vita” : “Ho voglia di vivere questo amore come merita di essere vissuto”. È una vera e propria dichiarazione d’amore in diretta tv quella fatta da Giovanni Terzi a Storie Italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, nei confronti di Simona Ventura. I due infatti hanno una relazione da qualche tempo e sembrano essere molto felici insieme, come ha spiegato Terzi: “Simona ha questa capacità di amare le persone, e di ...

MotoGp – In Argentina rispunta la sexy fan innamorata di Valentino Rossi : dopo il bacio in Spagna - arriva la dichiarazione d’amore [VIDEO] : La sexy fan innamorata di Valentino Rossi torna all’attacco: dopo il bacio rubato in Spagna, arriva la dichiarazione d’amore in Argentina Tanti, tantissimi sono i tifosi che amano in maniera smisurata Valentino Rossi. Tanti, sono coloro che lo seguono in giro per il mondo durante i weekend di gara, tra questi c’è anche una bella tifosa Argentina, diventata ‘famosa’ diversi mesi fa per aver rubato un bacio al ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia : la dichiarazione ‘d’amore’ di Giulio : Uomini e Donne, Giulia: il corteggiatore Giulio si sbilancia e rivela alcuni importanti dettagli Il corteggiatore Giulio Raselli ha rilasciato un’interessantissima intervista al magazine di Uomini e Donne. Il giovane uomo ha confermato il suo fortissimo interesse nei confronti di Giulia. Tra loro sembra esserci molta compatibilità, anche se lei appare ancora un po’ impacciata […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Cavaglia: la ...

Antonella Clerici risponde alla dichiarazione d’amore di un ammiratore “matto” : Antonella Clerici condivide su Instagram la simpatica dichiarazione d’amore di un ammiratore che fa il calzolaio Antonella Clerici è senza dubbio una delle conduttrici più amate d’Italia. Questa volta, però, non stiamo parlando di ascolti o di share, ma di una vera e propria dichiarazione d’amore che un suo grande ammiratore è riuscito a farle […] L'articolo Antonella Clerici risponde alla dichiarazione d’amore di ...