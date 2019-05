FCA incontra gli ingegneri del domani con il programma “Face2Face with FCA” : FCA a caccia di nuovi ingegneri, con la sesta edizione del “Face2Face with FCA” consente agli ingegneri di domani di farsi conoscere dall’azienda Si è svolta oggi la sesta edizione di “Face2Face with FCA“, la manifestazione organizzata da Fiat Chrysler Automobiles con l’obiettivo di aiutare i giovani ingegneri italiani che parteciperanno alla Formula SAE, in programma nella seconda metà di luglio sul ...