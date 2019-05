Davvero il governo aveva previsto i | pessimi | dati della Commissione Ue?

Luigi Di Maio ci è riuscito Davvero : "Peccato che la Lega...". Per colpire Salvini affonda il governo : C'è riuscito veramente, Luigi Di Maio. A forza di dover cannoneggiare Matteo Salvini e la Lega, il leader del Movimento 5 Stelle finisce per tirare una schioppettata all'intero governo, grillini compresi. E su un tema delicatissimo come quello dei migranti, che è costato problemi giudiziari e polemi