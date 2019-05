Cina a rischio default più grande della storia

Cina fa marcia indietro sugli accordi commerciali con gli Usa : a rischio mesi di negoziati : Addio accordi commerciali tra Cina e Usa . Pechino ha fatto marcia indietro su quasi tutti i punti dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. È quanto rivela in esclusiva la Reuters, che apre il ...

Samsung Galaxy Fold : rimandati eventi di presentazione in Cina. Lancio globale a rischio? : Mancano pochissimi giorni a quella che sarà la data scelta da Samsung Electronics per il Lancio globale di un prodotto completamente nuovo, che apre la strada ad una nuova categoria di dispositivi mobili che, in futuro, potrebbero diventare più popolari di quanto lo siano oggi. Parliamo dell’atteso Samsung Galaxy Fold, prodotto che rappresenta la prima generazione di smartphone pieghevoli realizzati dal produttore sudcoreano, dal prezzo ...

Libia - la Francia corregge la rotta ed è più viCina a Roma. Rischio foreign fighters : E ha aggiunto: «Non è possibile fare nulla in Libia se non c'è un'intesa franco-italiana solida e non c'è una via d'uscita dalla crisi se non è politica». Moavero e Le Drian hanno condiviso la ...

Dollaro debole su dati Cina che spingono appetito rischio : Il Dollaro è sotto pressione dopo che i dati cinesi odierni hanno superato le attese, in un ulteriore segnale che l'economia del gigante asiatico potrebbe essersi lasciata il peggio alle spalle.

Nicaragua - le tartarughe non nidificano più. Dalla Cina alle Maldive - sempre più specie a rischio : Nel frattempo da altre parti del mondo arrivano nuovi allarmi sulla fragilità di queste creature. Ad esempio in Cina, dove nello zoo di Suzhou viveva una tartaruga femmina di Rafetus swinhoei di ...

Amazzonia - 13 milioni di ettari di foresta a rischio distruzione per guerra dei dazi tra Usa e Cina : al loro posto campi di soia : Ormai, si sa, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina rischia di avere ripercussioni a livello mondiale. Ma se state pensando alle forniture lungo la catena di distribuzione globale siete fuori strada. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, la principale vittima dello scontro tra le due superpotenze potrebbe essere l’Amazzonia, la foresta pluviale tropicale che dal Brasile si estende in Colombia, Perù, ...

La guerra dei rifiuti tra Usa e Cina mette a rischio il riciclaggio globale : Quella che si sta aprendo ha i crismi d'una crisi epocale, appunto, del “riciclaggio” - del melting pot dei rifiuti a stelle e strisce, che crescono inesorabili con i consumi e la cultura dell'usa e getta. Sempre più città americane fermano il riciclaggio...

La guerra dei rifiuti tra Usa e Cina mette a rischio il riciclaggio globale : Quella che si sta aprendo ha i crismi d'una crisi epocale, appunto, del “riciclaggio” - del melting pot dei rifiuti a stelle e strisce, che crescono inesorabili con i consumi e la cultura dell'usa e getta. Sempre più città americane fermano il riciclaggio...

F1 - GP Cina 2019 : le previsioni meteo per le qualifiche. Rischio pioggia assente - attenzione alle raffiche di vento : In mattinata si sono svolte le prime due sessioni di prove libere del weekend del Gran Premio della Cina 2019, terza tappa della stagione e millesima della storia del Mondiale di Formula 1. Si corre sul circuito di Shanghai, sede di un round del Campionato a partire dal 2004, con le condizioni meteorologiche che hanno spesso condizionato l’andamento delle qualifiche e delle gare. Quest’anno la situazione dovrebbe essere più stabile, ...

Domani vertice Ue-Cina - a rischio dichiarazione congiunta. Retromarcia di Pechino rispetto a ultimo summit : Si svolge Domani, 9 aprile, a Bruxelles il ventunesimo vertice bilaterale tra l'Unione europea e la Cina. Ma le notizie della vigilia non sono buone per quanto riguarda i progressi attesi dalle discussioni. Senza delle schiarite nelle prossime ore, il vertice potrebbe non approdare alla firma di un documento congiunto, a causa di una vistosa Retromarcia di Pechino su una serie di richieste dell'Ue, rispetto all'ultimo summit bilaterale del ...

Il fondo di Alibaba che offre rendimenti stellari mette a rischio la Cina : Il fondo comune, gestito dalla società cinese Ant Financial Services e il cui nome per intero è ' Tianhong Yu'ebao Money Market Fund ', è diventato il fondo più grande al mondo già un anno fa, il 28 ...

L'accordo con la Cina mette a rischio anche i satelliti : Roma. Alla fine ha vinto il ministero dello Sviluppo economico. Perché nell’intesa con la Cina, tra le altre cose, la parola “telecomunicazioni” c’è eccome. E c’era da aspettarselo, forse, visto che era stato proprio il Mise, il 7 febbraio scorso, a smentire frettolosamente con una scarna nota le in

Nessun rischio. Giuseppe Conte rassicura sull'intesa Italia-Cina : "La linea euroatlantica non si discute" : L'accordo sulla nuova via della Seta fra Italia e Cina è solamente commerciale, non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e non viene in Nessun modo messa in discussione la linea euro-atlantica dell'Italia. Giuseppe Conte va alla Camera a rassicurare a pochi giorni dalla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia e dalla firma di un corposo memorandum of understanding fra i due Paesi."L'attenzione ...

Nato - rating e... le minacce UsaMa in Cina c'è il rischio D&G : Con l'adesione alla Belt and Road gli Usa minacciano isolamento strategico-militare, dazi e declassamento del rating. Ma tirandosi indietro l'Italia in Cina rischierebbe la fine di D&G Segui su affaritaliani.it