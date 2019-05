Arriva il documentario “Diego Maradona” a Cannes ed in sala

Beyoncè lancia su Netflix il suo documentario : a sorpresa Arriva anche l'album : Esce per Netflix Homecoming: A Film by Beyoncé : il documentario sulla indimenticabile performance di Beyoncé al Coachella , omaggio ai college e alle università americane storicamente black, HBCU,, ...

R. Kelly – le vittime di una popstar : Arriva il documentario sulle molestie e gli abusi del cantante : R. Kelly: vittime di una popstar La vita privata di R. Kelly è sempre stata al centro dei tabloid americani: osannato come uno dei più grandi cantanti R&B di tutti i tempi, l’uomo è famoso per lo stile di vita all’insegna del lusso e degli eccessi. La serie R. Kelly: vittime di una popstar, in onda a partire da stasera alle 22.00 su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), cercherà di mettere in luce gli aspetti più controversi ...

«Leaving Neverland» - martedì Arriva sul 9 il documentario choc su Michael Jackson : Ci sono documentari che vanno oltre l'arte filmica e riescono a diventare una notizia. L'ultimo in ordine di tempo è Leaving Neverland , il film che racconta tramite interviste ai testimoni i presunti ...

Leaving Neverland : il documentario che accusa Michael Jackson Arriva in Italia : Leaving Neverland Una storia destinata a lasciare il segno. A dieci anni dalla prematura scomparsa di Michael Jackson, si riaccendono i riflettori sulla controversa vita del ‘re del pop’. Artefice è il filmaker inglese Dan Reede, autore di Leaving Neverland - presentato in anteprima al Sundance Film Festival - documentario che ha (ri)aperto una buia pagina della storia del cantante: l’accusa di pedofilia a lui attribuita in vita (e risoltasi in ...

«Leaving Neverland» : il documentario scandalo su Michael Jackson Arriva sul Nove : IL PREMIO DI REGANMichael E GREGORY PECKLA NASCITA DI NEVERLANDIL PICCOLO PRINCECON I GRANDI REGISTIMAMMA, HO TROVATO UN AMICOIL PRIMO BACIOL'ALLAN POE MANCATOI Jackson BEE GEESL'AMICIZIA CON LIZ TAYLORCIAK, SI GIRAMichael Jackson: i ricordi più belli PRINCE IN BADLA BENEFICENZACON FREDDIE MERCURYIL FUNERALESe pensiamo a uno dei documentari più divisivi della storia degli ultimi anni non possiamo non citare Leaving Neverland, trasmesso da Hbo ...

Leaving Neverland : il documentario che accusa Michael Jackson Arriva in Italia : Leaving Neverland Una storia destinata a lasciare il segno. A dieci anni dalla prematura scomparsa di Michael Jackson, si riaccendono i riflettori sulla controversa vita del ‘re del pop’. Artefice è il filmaker inglese Dan Reede e il suo Leaving Neverland - presentato in anteprima al Sundance Film Festival - documentario che ha (ri)aperto una buia pagina della storia del cantante: l’accusa di pedofilia a lui attribuita in vita (e risoltasi in ...