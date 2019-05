Arriva Google Duplex per il web | ecco cosa sa fare

53 nuove emoji “neutre” Arrivano in esclusiva temporale sui Google Pixel con Android Q : In concomitanza con la nuova Beta 3 di Android Q, Google ha portato sugli smartphone della gamma Pixel ben 53 nuove emoji di "genere neutro": ecco di cosa si tratta. L'articolo 53 nuove emoji “neutre” arrivano in esclusiva temporale sui Google Pixel con Android Q proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a : Arriva lo smartphone economico di Google : ... 2019-05-08T07:14:27+00:00 da Francesco Marino Francesco Marino Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale, hardware, software e social. È stato ...

Arriva il Google Maps dei tumori - per vedere come evolve nei minimi dettagli : (foto: Jamie Grill/Getty Images) Un nuovo modello basato sulle immagini rappresenta la crescita dei tumori in tutti i dettagli visivi della malattia. A realizzare questa sorta di Google Maps del cancro è un gruppo della Johns Hopkins University School of Medicine che ha mostrato le mappe del tumore alla mammella per ora su modello di topo. Gli autori hanno combinato le immagini in 3D di campioni di tumori da modelli animali con complesse formule ...

Google Maps - Arriva la modalità “in incognito” : Entro l'anno, Google lancera' la modalita' "in incognito" su Maps. Funziona come quella disponibile sui principali browser: sul proprio dispositivo non vengono registrati destinazioni e percorsi. Un'accortezza che arriva dopo le polemiche dei mesi scorsi, legate a una gestione poco trasparente della cronologia delle posizioni. Nel corso della conferenza dedicata agli sviluppatori, il ceo di Google, Sundar Pichai, ha puntato molto sulla privacy, ...

La modalità in incognito Arriva su Google Maps per ricerca e navigazione : La modalità incognito su Google Maps è realtà dopo l’ufficializzazione da parte di Sundar Pichi, amministratore delegato del colosso di Mountain View. L'articolo La modalità in incognito arriva su Google Maps per ricerca e navigazione proviene da TuttoAndroid.

Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E Arriva un nuovo smartphone Pixel low cost : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

Google Lens viene potenziato e Arriva nelle ricerche e porta con sé la Realtà Aumentata : Al Google I/O 2019 sono state svelate diverse novità riguardanti Google Lens, le ricerche e la Realtà Aumentata: scopriamo tutto nel dettaglio! L'articolo Google Lens viene potenziato e arriva nelle ricerche e porta con sé la Realtà Aumentata proviene da TuttoAndroid.

Google : Arriva una svolta sulla privacy delle ricerche - la possibilità che tutti aspettavano finalmente sarà realtà : Una nuova svolta in chiave privacy per Google, il più popolare tra i motori di ricerca offrirà agli internauti la possibilità di cancellare automaticamente dopo tre mesi la cronologia delle loro ricerche e delle loro localizzazioni. Google offre già a chi lo utilizza la possibilità di eliminare manualmente i dati quando si naviga su YouTube, Maps e Search. Ora, nel tentativo di offrire più controllo sui dati personali, offrirà anche ...

Google Earth Timelapse Arriva anche su mobile - con immagini più aggiornate : Google ha annunciato la disponibilità della versione aggiornata di Google Earth Timelapse, un video che ripercorre gli ultimi 35 anni del nostro pianeta attraverso una raccolta di immagini riprese dal satellite. Con l’aggiornamento sono stati coperti altri due anni, per cui è ora possibile scoprire com’è cambiato il nostro pianeta dal 1984 al 2018. Possiamo […] L'articolo Google Earth Timelapse arriva anche su mobile, con ...

Google Chrome 74 stabile Arriva nel Play Store con un mucchio di novità : Google Chrome riceve una nuova flag che consente di attivare la modalità scura, anche nella versione stabile, anche se ci sono alcuni problemi. L'articolo Google Chrome 74 stabile arriva nel Play Store con un mucchio di novità proviene da TuttoAndroid.

Pixel 3a - i telefoni «low cost» di Google potrebbero Arrivare a maggio : Dalla sua oltre ad un Android sempre aggiornato e ottimizzato , avrebbe un marchio arcinoto nel mondo e una ricerca costante nell'intelligenza artificiale che in determinati casi permette di superare ...

Allo Ieo di Milano - Arriva il 'Google Earth' del corpo umano - per cure più precise e soft : Attualmente non esiste al mondo un sistema di imaging ibrido più avanzato di questo. L'integrazione dei dati avviene tramite una tecnologia d'avanguardia che, in sintesi, permette al medico di essere ...

Documenti - Fogli e Presentazioni Google Arrivano direttamente in Dropbox Business : Dropbox Business permette ora di creare, modificare e collaborare a Documenti, Fogli e Presentazioni Google senza abbandonare la piattaforma cloud. L'articolo Documenti, Fogli e Presentazioni Google arrivano direttamente in Dropbox Business proviene da TuttoAndroid.

Con Android Q dovrebbe Arrivare deep press - la risposta di Google a 3D Touch di Apple : In tanti hanno visto in alcune delle scelte di Google un tentativo di portare Android verso iOS e con Android Q questo processo di avvicinamento dovrebbe proseguire L'articolo Con Android Q dovrebbe arrivare deep press, la risposta di Google a 3D Touch di Apple proviene da TuttoAndroid.