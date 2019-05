A1 | scende dall’auto dopo aver sbadato contro il guardrail ma viene travolto da un tir

scende dall’auto e butta i cuccioli chiusi in un sacchetto in un cassonetto : la ragazza incastrata dalle telecamere : Scende dall’auto e, con fare circospetto, getta un sacchetto nel cassonetto della spazzatura. Sin qui tutto normale, se non fosse che dentro l’involucro erano chiusi cinque cuccioli di cane nati da pochissimi giorni. Ad accorgersi è stato un uomo che stava rovistando tra i rifiuti. Ora le forze dell’ordine della California stanno cercando di identificare la donna ripresa dalle telecamere di videosorveglianza a Coachella. Video ...