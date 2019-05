Xylella | archiviata l’inchiesta leccese Ma emergono colpe e scarsa trasparenza di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Si chiude il fascicolo d’indagine e si apre un nuovo capitolo per: l’archiviazione dell’inchiesta, che contava dieci indagati per diffusione colposa di una malattia delle piante, porta a galla inediti, cruciali elementi per inquadrare meglio la complessa vicenda legata alla strage degli ulivi in Puglia. In primis, una nuova datazione: il fenomeno è scoppiato ufficialmente nell’autunno 2013, quando, per una cosiddetta “intuizione” di un docente dell’Università di Bari, si è attribuito il disseccamento al batterio da quarantenafastidiosa. Invece, “dall’attività svolta è emerso in maniera inconfutabile che la prima datazione degli essiccamenti degli alberi d’olivo nel Salento, con informazione agli organi preposti (studio/ricerca e consorzio agrario), risale agli anni 2004/2006”. Quindi nove anni prima. Questo fa leggere ...

