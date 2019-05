Un documentario sui Led Zeppelin al Festival di Cannes

Un documentario sui Led Zeppelin verrà presentato a Cannes - la band si racconta per la prima volta : "American Epic" è una serie di intrattenimento andata in onda sulla PBS per raccontare i pionieri della musica americana e oggi, gli stessi produttori, stanno lavorando alla post-produzione di un documentario sui Led Zeppelin. Non una novità, se consideriamo le svariate biografie visive che hanno raccontato la band di Whole lotta love tra le quali ricordiamo "Celebration Day" (2007), che testimoniava la storica reunion presso la O2 Arena di ...

A Milano la proiezione evento di “24H Europe – The next generation” - il documentario di ARTE sui giovani europei : A meno di un mese dalle elezioni che rischiano di eleggere il Parlamento Europeo più antiEuropeista di sempre, a Milano arriva nelle sale e sugli schermi del cinema Anteo un progetto che racconta un'altra Europa, quella dei popoli, delle persone, dell'incontro tra culture e generazioni. Il 4 maggio al Cinema Anteo di Milano l'emittente ARTE, la TV pubblica franco-tedesca a vocazione Europea, dall'ampia offerta culturale e di ...

Dirty Dancing o il documentario sui Doors? La tv del 24 aprile : Su RaiTre alle 21.15 l'appuntamento è con "Chi l'ha visto?" , il programma alla ricerca delle persone scomparse e di approfondimento dei casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Rai5 alle 21.

Raffaele Sollecito - su Crime+Investigation il documentario in onda il 28 aprile alle 22. Sui social è già polemica : “Una persona che non sa nulla di questo caso dovrebbe essere aperta ad ascoltare”. Parola di Raffaele Sollecito, il protagonista dell’omonimo documentario di Crime Investigation. Il caso, a cui Sollecito fa riferimento, noto come “Delitto di Perugia”, è avvenuto la sera del 1° novembre 2007, quando morì la studentessa inglese Meredith Kercher, ritrovata solo l’indomani mattina sgozzata nell’abitazione che ...

Pictures Of You dei Cure è comparsa in versione inedita nel trailer di un documentario sui defunti (video) : La voce di Robert Smith è ipnotica, ma quando sentiamo Pictures Of You dei Cure senza preavviso, in una veste inedita rispetto all'originale presente nell'album "Disintegration" (1989), l'effetto è quello del fulmine a ciel sereno. La sorpresa arriva dal trailer del documentario Dead Good, nel quale possiamo sentire il brano in una nuova veste, accompagnato solamente da archi. Come spiega la band su Twitter, la nuova edizione è stata registrata ...

Da Lexus un documentario di 60 mila ore sui Takumi - gli artigiani più bravi del mondo : ... svelando al mondo quante ore sono necessarie in Giappone per diventare un 'Takumi', e cioè un artigiano con il massimo grado di esperienza: 60 mila, che sono poi le ore in cui è disponibile anche il ...

Micheal Jackson - la figlia Paris tenta il suicidio. “Gesto legato a ‘Leaving Neverland’ - documentario sugli abusi sessuali del padre” : Ha tentato di nuovo il suicidio, tagliandosi le vene. Paris Jackson, la figlia 21enne di Micheal, è stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles dopo avere provato per la seconda volta – la prima era stata nel 2013 – a togliersi la vita. Al momento le sue condizioni sono stabili. Secondo il sito Tmz, il gesto della ragazza è legato agli effetti del documentario Leaving Neverland (qui la clip in esclusiva), in cui due uomini, Wade ...

