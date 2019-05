Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 18 | 10

romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019)Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 8 maggio in studio Giulia non Ferrigno informazioni lunga pagina dedicata la cronaca il governatore Lombardo Attilio Fontana indagato per abuso d’ufficio nella Maxi inchiesta della dda di Milano che gliel’ha portata 43 misure cautelari per tangenti in Lombardia in Piemonte stazione di quando la nomina del tuo socio di studio ha un incarico in Regione Lombardia fontana che potrebbe essere interrogato già oggi non commenta parlerò dice con chi di dovere Salvini lo difende attacchi vergognosi e la riorganizzazione del 18 partito fascista e manifestazione fascista sono i reati contestati dalla Procura di Bari ha 28 militanti di CasaPound Al termine delle indagini sull’aggressione avvenuta a Bari il 21 settembre 2018 nei confronti di alcuni manifestanti che tornavano da un corteo antifascista organizzato ...

