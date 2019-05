Tim | a studiare la fusione con Open fiber per arrivare a rete unica sarà il figlio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) All’Enel tutto fila liscio come l’olio. Utili e ricavi aumentano (+11,3 e +10%) nel primo trimestre di quest’anno. E anche se il debito cresce a 45 miliardi (+10%), gli affari dell’energia vanno a gonfie vele. Sullo sfondo resta però il nodo del ruolo nelle telecomzioni del gruppo che, assieme a Cassa Depositi e Prestiti, controlla la società della fibra. Per l’Enel, in termini di business, l’azienda di tlc è una goccia nel mare. Tuttavia sotto il profilo politico rappresenta un dossier molto spinoso. Anche perché le grandi manovre di avvicinamento fra Telecom esono in pieno divenire. Non a caso l’ex monopolista ha affidato l’incarico di valutare pro e contro di una eventualedellaTelecom conall’ex banchiere Mediobanca e Unicredit, Piergiorgio Peluso. Così nei giorni scorsi il ...

