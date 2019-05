Simone Moro in volo per solidarietà

Alpinismo - i corpi di Nardi e Ballard giacciono ancora sul Nanga Parbat : Simone Moro si offre per recuperarli : Il noto alpinista italiano si è offerto per recuperare i corpi di Tom Ballard e Daniele Nardi, morti sul Nanga Parbat durante la scalata Simone Moro, uno dei più noti alpinisti a livello internazionale, si è offerto di tentare il recupero dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard, morti sul Nanga Parbat. Moro è in contatto con Alex Txikon, che ha guidato i soccorsi durante le operazioni di ricerca di Nardi e Ballard. Per ora quella di Moro ...

Simone Moro - le famiglie di Daniele Nardi e Tom Ballard rifiutano la sua offerta di recuperare i corpi : “I resti diventino parte del Nanga Parbat” : Simone Moro, grande alpinista italiano che detiene il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli ottomila si era offerto di tentare il recupero dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard, morti sul Nanga Parbat. Ma la famiglia di Ballard dice no. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la risposta alla proposta di Moro è chiara: “Per rispettare l’etica e quella che sarebbe la sua volontà, vogliamo che i ...

