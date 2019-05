Senegalese tenta di colpire i poliziotti con un sasso | arrestato

Senegalese getta a terra neonata - tentando di ucciderla : Una caduta che poteva risultare fatale per la piccola, di appena 45 giorni. Il padre, un Senegalese di 40 anni, è stato accusato di tentato omicidio aggravato, per aver gettato sul pavimento la neaonata.L'uomo, pluripregiudicato, era stato fermato lo scorso marzo, per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e, da allora, era rinchiuso nel carcere di Massama, in provincia di Oristano, dato che gli vennero contestati anche i reati di violenza ...

Gad Lerner : l’attentato al pulman da parte del Senegalese è avvenuto per colpa dei razzisti : Gad Lerner: l’attentato al pulman avviene per colpa di chi odia i migranti Secondo Gad Lerner, a spingere il senegalese Ousseynou Sy a dar fuoco al bus che aveva dirottato e poi incendiato con a bordo 51 ragazzi, è stato “l’esito di una contrapposizione isterica che manifesta ostilità agli immigrati additandoli come privilegiati, negando le loro sofferenze e … Continue reading Gad Lerner: l’attentato al pulman da parte del ...

Senegalese dà fuoco ad un bus con 51 ragazzini a bordo : «Fermate le morti in mare». Arrestato per tentata strage : Un giorno di terrore per 51 ragazzini a Milano: un Senegalese di 47 anni, Ousseynou Sy, autista di autobus, ha dirottato un mezzo e ha sequestrato gli studenti a bordo per poi dargli fuoco...

"Precedenti per abusi sessuali su minori". Chi è l'attentatore Senegalese : "Perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?". Non appena la notizia è arrivata al Viminale, Matteo Salvini si è messo subito al lavoro per "vederci chiaro". Perché, quanto successo questa mattina sulla strada provinciale 415 che collega Pantigliate a San Donato Milanese, in provincia di Milano, ha dell'incredibile. Il conducente di un autobus delle autolinee padane, un senegalese con precedenti per ...

Milano - autista Senegalese dà fuoco al bus con 51 studenti : arrestato per tentata strage : «Voglio farla finita, vado a fare una strage a Linate. Vanno fermate le morti nel Mediterraneo». È quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou...

Milano - autista Senegalese dà fuoco al bus con 51 studenti urlando : arrestato per tentata strage : «Voglio farla finita, vado a fare una strage a Linate. Vanno fermate le morti nel Mediterraneo». È quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou...

Milano - autista Senegalese tenta suicidio e dà fuoco al bus con 51 studenti urlando : «Vado a fare una strage a Linate» : «Voglio farla finita, vado a fare una strage a Linate. Vanno fermate le morti nel Mediterraneo». È quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou...

Milano - autista Senegalese tenta suicidio e dà fuoco al bus con 51 studenti urlando : «Fermate le morti nel Mediterraneo» : «Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo». È quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou Sy, il 47enne che ha sequestrato...

Milano - autista Senegalese tenta il suicidio e dà fuoco al bus con 51 studenti urlando : «Fermate le morti nel Mediterraneo» : «Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo». È quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou Sy, il 47enne che ha sequestrato...

Milano - autista Senegalese tenta il suicidio e dà fuoco al bus con 51 studenti : «Fermate le morti nel Mediterraneo» : «Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo». È quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou Sy, il 47enne che ha sequestrato...