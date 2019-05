Perché dovreste essere disponibili per i vostri figli e non a disposizione

dilei

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Creare un rapporto equilibrato con i proprinon è mai cosa semplice: ci vuole pazienza e determinazione, a volte anche coraggio per promuovere l’indipendenza e insegnare loro a fare da soli. Dovremmo imparare, infatti, ae non a completa, soprattutto nelle cose pratiche. Vi spieghiamo che differenza c’è. Vestirlo, allacciargli le scarpe, sistemare i suoi giochi, e ancora, imboccarlo durante i pasti. Istinto materno? Probabilmente sì, e di questo non potete certo farvene una colpa. Quello che però dovete sapere è che questo atteggiamento, se costante nella quotidianità, porta a un risultato che può interferire sulla crescita del bambino e sul suo rapporto con l’esterno. Il rischio, piuttosto tangibile, è che vostroo cresca con poca voglia di fare e con nessuna capacità di affrontare gli ostacoli e le piccole problematiche ...

