Noemi | ferita durante sparatoria a Napoli I genitori ' Combatte come una leonessa'

Noemi - bimba ferita in sparatoria a Napoli/ Video - 'Genitori vogliono città diversa' : Nuovi esami sulla piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita a Napoli da un colpo di pistola: resta grave ma stazionaria, visita di Sergio Mattarella.

Bimba ferita a Napoli - il presidente Mattarella in ospedale da Noemi : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in mattinata a Napoli per il simposio Cotec al San Carlo, si è recato all'ospedale Santobono dove è ricoverata la piccola Noemi, ferita nel...

Come sta Noemi - la bimba ferita a Napoli dalla camorra : Napoli, 7 mag., askanews, - La piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita per errore lo scorso venerdì a Napoli in un agguato, è 'stabile, ma persistono le condizioni di criticità'. A comunicarlo ...

Noemi - BAMBINA FERITA A NAPOLI : ULTIMO BOLLETTINO/ 'Condizioni stabili ma gravi' : NOEMI, la piccola bimba FERITA a NAPOLI, è stata sottoposta in mattinata ad ulteriori accertamenti. Le sue condizioni restano gravi ma stazionarie

Bambina ferita a Napoli - la prognosi resta riservata : «Noemi è ancora grave» : La piccola Noemi «è stabile, ma persistono le condizioni di criticità». È quanto si legge nel bollettino medico diramato dall'ospedale Santobono...

Bimba ferita a Napoli - le maestre dell'asilo : «Sono barbari - salvate la nostra Noemi» : «Sono barbari. Siamo scioccati, oltre che affranti per l'accaduto. Ora non ci resta che pregare e sperare che Noemi torni presto a sorridere e giocare come tutti i suoi coetanei»....

Noemi - bimba ferita a Napoli/ Salvini al Santobono : "Galera a vita per l'aggressore" : Noemi, la bimba ferita a Napoli, lotta ancora fra la vita e la morte. Il ministro Salvini si è recato ieri sera all'ospedale dov'è ricoverata

Tra i vicoli del rione di Napoli dove nessuno piange per la piccola Noemi - ferita da un killer : C’è un che di sospeso nell’aria del quartiere Vicaria a Napoli, all’epoca dei vicerè la sede del tribunale e ora soltanto un insieme indecoroso di vicoli, edifici demoliti e illegalità al confine tra la Stazione e Poggioreale. Tutti si conoscono, tutti fiutano i forestieri e sanno come reagire. Con il silenzio. ...

Napoli - Noemi «ha una ferita da guerra». Salvini va a trovarla in ospedale. Video choc del killer : Rimane aggrappata alla vita con tutte le sue forze la piccola Noemi, la bimba di 4 anni colpita per errore da un proiettile durante un regolamento di conti venerdì scorso a Napoli. Le...

Salvini in ospedale da Noemi. I medici : 'ferita come in guerra'. Indigna il video con il killer sul corpo della bimba : Arma in pugno, esplode numerosi colpi, uno dei quali raggiunge la bambina, scavalcata dal killer ben due volte prima di fuggire. Usati proiettili da guerra foderati in gomma, spiegano gli ...

Bimba ferita a Napoli - il ministro Salvini fa visita a Noemi all'ospedale Santobono : Il ministro Matteo Salvini è arrivato al Santobono per fare visita alla piccola Noemi, ferita nella sparatoria di piazza Nazionale, e ai suoi familiari. Il vicepremier è impegnato in un...

Noemi lotta in ospedale. I medici : “Condizioni critiche - la sua una ferita da guerra” : "Noi ce l'auguriamo che la piccola Noemi possa sicuramente migliorare, anche se in questo momento le condizioni sono ancora critiche", Così Massimo Cardone, primario della terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stata operata la bimba di 4 anni ferita venerdì 3 maggio a Napoli, durante un regolamento di conti fra camorristi. "Di positivo posso dire che non ha avuto più trasfusioni dopo l'intervento - ha aggiunto ...

Martina - ferita come Noemi in un raid di camorra a Napoli : 'Tante promesse - poi tutti spariti' : In queste ore Napoli piange e prega per la piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita al torace in una sparatoria avvenuta venerdì 3 maggio a piazza Nazionale. La piccola era con la nonna davanti ...