Moura non… muore mai | Ajax in una valle di lacrime | in finale di Champions ci va il

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019)League, altra serata da non credere: la seconda finalista è il Tottenham di Pochettino capace di espugnare Amsterdam all’ultimo minuto Pensavate d’aver visto una gara folle ieri tra Liverpool e Barcellona? Ebbene, quella di stasera inLeague non è stata da meno.e Tottenham hanno dato vita ad un incontro pazzesco, ricco di occasioni, emozioni, pathos e sussulti sino all’ultimo secondo nel vero senso della parola. Insomma, una partita splendida tra queste due squadre che meritavano entrambe di approdare in, ma come noto c’è spazio solo per una e sarà il Tottenham di Pochettino al termine di una partita insensata. AFP/LaPresse I ragazzini terribili olandesi, dopo l’1-0 dell’incontro d’andata in Inghilterra, hanno giocato un grandissimo primo tempo andando in vantaggio per 2-0 con le reti dei soliti De Ligt e ...

pisto_gol : Il Calcio non finisce mai:in una partita bellissima e drammatica, il Tottenham rimonta 2gol e sorpassa l’Ajax con u… - spaziocalcio : Le semifinali di Champions League più assurde della storia non potevano che concludersi con un'altra rimonta: Lucas… - CredevoPeggio : #AjaxTottenham Lucas #Moura tripletta in semifinale Nel secondo tempo Ribalta il risultato Ribalta il passaggio de… -