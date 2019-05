romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Dopo la dichiarazione di Buzz Aldrin: “È Il Momento di Concentrarsi sulla colonizzazione di” e della lettera aperta al Washinton Post dove spiega le sue motivazioni: “Il mese scorso, il vicepresidente Pence ha annunciato che torneremo sulla luna. Sono con lui, nello spirito e nell’aspirazione. Essendo stato lì, posso dire che è giunto il momento di tornarci. Quando Neil Armstrong, Michael Collins e io siamo andati sulla luna, saranno trascorsi 50 anni il prossimo luglio, la nostra era una missione. L’Apollo 11 mirava a dimostrare l’impegno americano nei confronti dell’esplorazione dello spazio, nonché per la sua sicurezza nazionale e la sua superiorità tecnologica. Lo abbiamo fatto in nome di tutto questo. L’abbiamo fatto dichiarando “Siamo venuti in pace per tutta l’umanità“. Ora ne abbiamo nuovamente bisogno”. E concludendo dice: “Per quanto riguarda la meccanica orbitale, ...

romadailynews : L’uomo su Marte, che difficoltà?: Dopo la dichiarazione di Buzz Aldrin: “È Il Momento di… - condorbox : RT @saurolonghi: Non poteva iniziare meglio la sesta edizione di #yourfuturefestival, 50 anni fa l'uomo sulla #luna, 50 anni fa la fondazio… - OronzoMauro : RT @saurolonghi: Non poteva iniziare meglio la sesta edizione di #yourfuturefestival, 50 anni fa l'uomo sulla #luna, 50 anni fa la fondazio… -