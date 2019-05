L' economia in Europa corre solo a Est | grazie ai fondi Ue

La Commissione Europea taglia la crescita : nel 2019 l'economia dell'Italia sarà la peggiore d'Europa : La mancata crescita del settore economico avrà come ripercussione anche l'aumento del deficit che dovrebbe salire al 2,5% quest'anno e addirittura al 3,5% nel 2020. Anche il debito pubblico subirà un ...

MAURO PAROLINI/ 'Mi candido per un'Europa più attenta alla persona e all'economia' : MAURO PAROLINI è candidato di Forza Italia alle elezioni europee 2019 nel collegio del Nord Ovest. I punti del suo programma per cambiare l'Europa

Borse Europa deboli - timore futuro stimolo economia Cina compensa buone trimestrali : Le Borse europee ripiegano dai massimi degli ultimi otto mesi, timorose sul percorso della politica economica e monetaria cinese " che potrebbe essere meno espansiva del previsto " che fa da ...

Europa - banche e PMI : finalmente un sostegno all'economia reale : ... ad aver retto l'urto della crisi economica, mostrandosi più resilienti e sono, oggi, pronte a riconquistare posizioni diventando, addirittura, esse stesse traino per l'intera economia. Si tratta di ...

L'Europa punta 16 miliardi di euro sull'economia dello Spazio. Ma diventerano cinque volte tanto : Il Parlamento europeo, nell'ultima seduta di questa legislatura ha approvato a larga maggioranza una legge fondamentale per rifinanziare e soprattutto ridefinire la politica dell'Unione per lo Spazio. ...

Li Keqiang partecipa alla cerimonia d'apertura del nono Forum Cina-Europa centro-orientale in materia di economia e commercio : ...premier cinese Li Keqiang ha partecipato insieme ai leader dei 16 Paesi dell'Europa centrale e orientale alla cerimonia d'apertura del nono Forum Cina-Europa centro-orientale in materia di economia e ...

Per il Fmi l'Italia è un rischio per l'economia dell'Europa : La previsione è stata pubblicata oggi nel World Economic Outlook, presentato da Gita Gopinath a Washington, nello stesso giorno in cui il governo italiano discute il nuovo documento di economia e ...

Il Fmi dice che l'Italia è un rischio per l'economia dell'Europa : Sono bastati tre mesi perché le stime di crescita del Fondo monetario internazionale per l'Italia si riducessero ulteriormente, fermandosi per il 2019 allo 0,1 per cento: solo a gennaio il Fmi si aspettava lo 0,6 per cento e a ottobre l'1 per cento. La previsione è stata pubblicata oggi nel World Ec

Bioeconomia - eccellenza del Made in Italy : al top in Europa : Nella capacità italiana nel riclico fondamentale è l'ottica di economia circolare: cioé tutte quelle attività di chiusura del ciclo e di recupero dei materiali. 'Abbiamo adottato una definizione e un ...

Bioeconomia : in Italia genera 328 miliardi - terzi in Europa : La Bioeconomia in Italia nel 2017 ha raggiunto un valore di 328 miliardi di euro, pari al 10,1% della produzione e con una ricaduta occupazionale di oltre 2 milioni pari al 7,7% degli occupati nel nostro paese. E’ quanto emerge dal quinto rapporto sulla Bioeconomia in Europa presentato a Bari, realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo su dati Euristat e in collaborazione con Assobiotec. Secondo queste stime il valore ...

Usa contro Cina - l’Europa in mezzo : sul 5G si gioca la partita per il futuro dell’economia globale : Il mercato per la rete superveloce di connessione mobile è in mano alle cinesi Huawei e Zte, alle europee Ericsson e Nokia, all’americana Cisco: dietro alla guerra commerciale c’è uno scontro di intelligence. In palio l’infrastruttura decisiva per il business di domani ...