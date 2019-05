L' avvocato d Moggi | ' Anche l' Inter con Facchetti aveva rapporti con gli arbitri'

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Uno delle più brutte pagine del calcio italiano è sicuramente Calciopoli, che ha sancito la retrocessione della Juventus in Serie B con diversi punti di penalizzazione e la revoca di due scudetti conquistati sul campo. Uno di questi la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in quegli anni guidata da Guido Rossi, decise di riassegnarlo all'di Moratti, quello della stagione 2005-2006, suscitando molto clamore. A tal proposito la Juventus decise di agire contestando tale decisione, in quanto fu provato che i contatti telefonici ci furonofradell'e la classe arbitrale, e quindi fece ricorso in merito a tale decisione. Come sottolinea l'di, Paco D'Onofrio, a Radio Bianconera, i bianconeri si rivolsero dapprima alla FIGC, che si dichiarò incompetente, poi al Coni, che fece lo stesso, per poi passare dapprima alla giustizia statale ed infine alla Corte ...

RiccardoIaci : RT @cmdotcom: Avvocato #Moggi: '#Calciopoli? Guido Rossi frettoloso, #Facchetti aveva rapporti con gli arbitri più diretti' - JhonatanUsai : RT @cmdotcom: Avvocato #Moggi: '#Calciopoli? Guido Rossi frettoloso, #Facchetti aveva rapporti con gli arbitri più diretti' - saltaluomo : @EnzoAscione67 @FcInterNewsit @tosini_michela Poi parla l'avvocato rubentus, Ahahah ?? gli avvocati di Moggi hanno c… -