Il primo mese di vita del neonato

Raccolta differenziata a Comiso - ottime percentuali del primo mese : L’ 80% di comisani fa bene la Raccolta differenziata. Le stime del primo mese a Comiso sono ottime e, a breve, arriveranno anche le percentuali esatte

Branko oroscopo : previsioni 3 maggio e primo weekend del mese : oroscopo oggi di Branko: le previsioni del 3 maggio 2019 e del prossimo fine settimana Il primo weekend del mese di maggio 2019 è ormai dietro l’angolo perciò, sfogliando come sempre le pagine del libro “Branko 2019, calendario astrologico”, nel quale il re delle stelle rende noto lo zodiaco di tutto l’anno, riveliamo in questo articolo alcune indicazioni valide per tutti i segni, riferite all’oroscopo di Branko di ...

Il primo aggiornamento di Dreams uscirà il prossimo mese : La versione Early Access di Dreams è disponibile già da un paio di settimane, per cui i giocatori possono già da un po' apprezzare tutte le creazioni compiute dalla community attorno al titolo Sony. Ebbene, come riporta Gameinformer, in occasione di un'intervista Media Molecule ha svelato l'arrivo del primo grande update post-lancio del gioco, e poterà con sé un bel po' di contenuti.L'ambizioso sandbox per PS4 otterrà dunque, col nuovo ...

Il primo aggiornamento di Dreams giungerà il mese prossimo : La versione Early Access di Dreams è disponibile già da un paio di settimane, per cui i giocatori possono già da un po' apprezzare tutte le creazioni compiute dalla community attorno al titolo Sony. Ebbene, come riporta Gameinformer, in occasione di un'intervista Media Molecule ha svelato l'arrivo del primo grande update post-lancio del gioco, e poterà con sé un bel po' di contenuti.L'ambizioso sandbox per PS4 otterrà dunque, col nuovo ...

Netflix non darà più il primo mese gratuito in Italia : La notizia è abbastanza clamorosa e inedita per le consuetudini ormai consolidate nei servizi di streaming digitale: non è più disponibile il primo mese gratuito di prova per gli utenti Netflix in Italia. Chi cerca di attivare un nuovo abbonamento sulla piattaforma di streaming, infatti, incontra un messaggio mai letto in precedenza: “Attualmente la prova gratuita non è disponibile nel tuo paese. Per iniziare l’abbonamento, vai su ...

TIM Titanium GO 50GB è attivabile online a 9 - 99 euro al mese con primo mese gratuito : TIM Titanium GO 50GB è attivabile online a 9,99 euro al mese con contributo di attivazione e primo mese gratuito. Siete pronti a passare a TIM? L'articolo TIM Titanium GO 50GB è attivabile online a 9,99 euro al mese con primo mese gratuito proviene da TuttoAndroid.

Apex Legends raggiunge il record di 92 milioni di dollari di ricavi nel suo primo mese di lancio : Gli analisti di SuperData hanno pubblicato la loro relazione riguardo la situazione del mercato (digitale) mondiale del gaming, relativa al mese di febbraio. Dai dati emerge che Apex Legends (battle royale ambientato nell'universo di Titanfall) ha generato 92 milioni di dollari di ricavi attraverso le microtransazioni.Di seguito vi riportiamo le classifiche dei titoli remunerativi del mese di febbraio:PCLeggi altro...

Ottime vendite per Anthem negli USA nel primo mese : è il secondo più grande lancio di sempre per un gioco di BioWare : NPD ha pubblicato il report relativo alle vendite negli Stati Uniti per il mese di febbraio, rivelando l'hardware e i software più venduti per il periodo e fornendo un aggiornamento generale sulla salute del settore.Come riporta Gamespot, a partire dalle vendite di giochi, Anthem è stato il titolo più venduto del mese, battendo altre nuove uscite come Jump Force, Far Cry New Dawn e Metro Exodus.Anthem, inoltre, è diventato il secondo più grande ...