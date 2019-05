Gli Apple store non servono più a vendere i prodotti

Come eliminare un biGlietto da Apple Wallet : I pagamenti digitali sono solo una componente di Apple Wallet. Tale applicazione infatti, sin dai tempi di iOS 6, quando veniva identificata dal nome “Passbook”, consente il salvataggio di moltissimi tipi di carte, che esse leggi di più...

Arpods e AirPopup permettono di controllare Gli auricolari Apple Airpods su Android : Arpods permette il monitoraggio degli auricolari Apple AirPod su Android, mostrando una notifica con il loro stato quando sono connessi, l'indicatore della batteria e un avviso di notifica semplificato per monitorare il livello della batteria. AirPopup include funzionalità quali durata della batteria, assistenza all'ascolto, notifica, popup di connessione. La batteria viene mostrata con incrementi di 10 unità e ogni asset (auricolare sinistro, ...

Il mercato deGli smartwatch cresce del 48% - Apple rimane in testa : 'Il mercato degli smartwatch è destinato a una crescita sostenuta nel futuro in coerenza con il trend che vede crescere in tutti i paesi sviluppati l'attenzione per sport, fitness e stili di vita ...

Apple : ricavi iPhone -17%. Ma è record per i 'servizi' - e Cook esulta : "MiGlior trimestre di sempre" : Per l'amministratore delegato della società della Mela "i mesi peggiori sono passati". Gli iPad hanno registrato il più alto tasso di crescita da 6 anni. Dall'inizio dell'anno le azioni Apple in Borsa registrano guadagni del 27%

Autoradio con Apple CarPlay : le miGliori da comprare : Possedete un iPhone e vorreste utilizzarlo con maggior sicurezza quando siete alla guida della vostra auto. Perciò avete intenzione di acquistare un’Autoradio con Apple CarPlay da inserire all’interno della vettura così da avere tutte le leggi di più...

Earth Day 2019 - neGli Apple Store laboratori creativi per immaginare un mondo migliore - : ...proposte nell'ebook " Everyone can create - Tutti possono creare " incoraggeranno gli studenti a fotografare il mondo che li circonda e a usare le applicazioni per disegnare con iPad il mondo come lo ...

Come convertire qualsiasi codice in un biGlietto per Apple Wallet : Apple Wallet è una delle applicazioni più utili e probabilmente meno sfruttare di iOS in Italia. Al suo interno è infatti possibile registrare, oltre alle carte di pagamento compatibili con Apple Pay, tantissimi tipi di leggi di più...

Apple Music supportato da Amazon Alexa suGli smart speaker di Sonos : Gli abbonati Apple Music negli Stati Uniti e nel Regno Unito possono ora controllare la riproduzione della Musica sugli altoparlanti Sonos tramite Amazon Alexa L'articolo Apple Music supportato da Amazon Alexa sugli smart speaker di Sonos proviene da TuttoAndroid.

Netflix annuncia i risultati fiscali del primo trimestre e si prepara a dare battaGlia ad Apple e Disney : Nelle scorse ore Netflix ha annunciato i guadagni del primo trimestre 2019, periodo nel quale ha fatto registrare un fatturato di 4,5 miliardi di dollari L'articolo Netflix annuncia i risultati fiscali del primo trimestre e si prepara a dare battaglia ad Apple e Disney proviene da TuttoAndroid.

Apple-Qualcomm - pace fatta : ecco Gli effetti sul mercato del 5G : Il processo dei record si è già chiuso dopo soli due giorni dal suo inizio. La battaglia legale internazionale tra Qualcomm e Apple, arrivata in tribunale a San Diego lunedì 15 aprile, si è già conclusa con un patteggiamento tra le parti e una pace che avrà importanti conseguenze per il mercato degli smartphone. L’accordo ha colto tutti di sorpresa e ha posto fine ad anni di scontri tra i due giganti nei tribunali di tutto il mondo. L’ultimo in ...

