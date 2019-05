Gaffe al San Carlo di Napoli | il Re di Spagna accolto con l' inno franchista

Italia Sì - la Gaffe clamorosa di Elena Santarelli con Lorena Bianchetti : 'Il marito...'. Gelo in diretta : gaffe pazzesca di Elena Santarelli a Italia Sì , su Raiuno , condotta da Marco Liorni . La 'consigliera' ad in certo punto si è rivolta all'altra ospite Lorena Bianchetti che parlava della sua ...

Italia Sì - la Gaffe clamorosa di Elena Santarelli con Lorena Bianchetti : "Il marito...". Gelo in diretta : gaffe pazzesca di Elena Santarelli a Italia Sì, su Raiuno, condotta da Marco Liorni. La "consigliera" ad in certo punto si è rivolta all'altra ospite Lorena Bianchetti che parlava della sua maternità e si è lasciata scappare una frase da brividi: "Abbiamo in comune il marito...". In realtà la Santar