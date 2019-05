Che tempo che fa | “stipendio Fabio Fazio alto” | Salvini “chiacchierone”

Meteo Maggio - altro Che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa : freddo anomalo e maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 Maggio. Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 Maggio, una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il ...

Ascoli Piceno Present - torna a fine Maggio il festival delle arti sceniChe contemporanee : ...BAHAMUT IT'S APP TO YOU H 23.30 _ TEATRO DEI FILARMONICI ROBERTO ANGELINI & RODRIGO D'ERASMO WAY TO BLUE ABBONAMENTI [MASSIMO 90] prima giornata [5 spettacoli] 20 euro seconda giornata [6 spettacoli] ...

Meteo : ancora freddo e temporali - anChe nel weekend. Primavera dove sei? : Qualcuno ha detto Primavera? Sul calendario è arrivata da più un mese ma, specie nelle ultime settimane, il Meteo continua a giocare brutti scherzi. E, stando agli esperti, la situazione non migliorerà nei prossimi giorni. Dal IlMeteo.it fanno infatti sapere che da mercoledì 8 maggio e per tutta la settimana ci aspetta una nuova raffica di piogge e temporali e che anche il prossimo finesettimana non sarà all’insegna del clima mite e delle ...

Fabio Fazio - imbarazzo a Che tempo che fa. Marisa Laurito e la storia del 'vibratore sotto la lingua' : 'Per farmi togliere la erre moscia , un logopedista mi disse di usare il vibratore sotto la lingua '. Marisa Laurito , ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa , racconta in modo esilarante come ...

Fabio Fazio - imbarazzo a Che tempo che fa. Marisa Laurito e la storia del "vibratore sotto la lingua" : "Per farmi togliere la erre moscia, un logopedista mi disse di usare il vibratore sotto la lingua". Marisa Laurito, ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, racconta in modo esilarante come doveva eliminare il suo difetto di linguaggio: "Quanto doveva essere grosso", "dovevo usarlo cinque ore

Carige - ok dalle banChe a Blackrock. Gli americani chiedono tempo per accordarsi con Malacalza : Il Fondo interbancario convertirà il bond e salirà al 43% della Cassa di Risparmio. L’aumento di capitale per mettere in sicurezza l’istitutopotrebbe superare i 720 milioni

Carige - ok dalle banChe a Blackrock. Ma gli americani chiedono più tempo : Il Fondo interbancario convertirà il bond e salirà al 43% della Cassa di Risparmio. L’aumento di capitale per mettere in sicurezza l’istitutopotrebbe superare i 720 milioni

Maltempo - Coldiretti Ancona : “Campi allagati - qualChe danno alle colture in fase di raccolta” : Campi allagati, qualche danno alle colture in fase di raccolta e apprensione per la colonnina di mercurio. L’ondata di Maltempoche ieri ha portato pioggia torrenziale e grandine ha colpito soprattutto la zona sud di Ancona, Osimo, Offagna, Filottrano e Polverigi. La grandine mista ad acqua non ha portato la devastazione temuta sulle colture. Grano, girasole e mais non sono in fase avanzata, idem la colza. qualche danno si e’ ...

Che tempo che fa - assedio contro Fabio Fazio : Mediaset tende la trappola per farlo sparire : L'Isola di Pietro è la fiction con Gianni Morandi che rese la vita difficile a Fabio Fazio nelle prime stagioni di messa in onda. Bene, purtroppo per Fabio, la serie tornerà in televisione probabilmente sempre contro Che tempo che fa. Dopo il successo delle precedenti stagioni, sono iniziate questa

Maddalena Corvaglia/ La "bagnina" perfetta : ecco perché - Che fuori tempo Che fa - : Maddalena Corvaglia sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio nel corso di Che fuori tempo che fa, in onda oggi nella seconda serata di Rai1.

Maltempo - Coldiretti : “A rischio verdure e ortaggi in LucChesia e Garfagnana” : L’anomala ondata di Maltempo accompagnata da gelo e neve mette a rischio i raccolti di verdure e ortaggi dell’alta Garfagnana e della Lucchesia e preoccupa gli agricoltori. I più pensierosi sono gli apicoltori: il freddo sta bloccando la fioritura dell’acacia e delle altre varietà con conseguenze per la prossima produzione. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti Lucca sugli effetti nelle campagne ...

Maltempo MarChe : stima danni per alcuni milioni all’agricoltura : Campi allagati, danni alle colture in fase di raccolta e apprensione per il deciso abbassamento delle temperature: il giorno dopo l’ondata di Maltempo che ha interessato tutte le Marche, con violenti temporali e grandine, si contano i danni particolarmente significativi per l’agricoltura, le cui principali associazioni stimano in alcuni milioni. In tutta la regione, i danni maggiori li hanno registrati le colture di frutta e ortaggi, ...

Che fuori tempo Che fa diretta 6 maggio 2019 dopo la copertina di Crozza - Marisa Laurito con la mostra Terre di Fuochi : Che fuori tempo che fa: ospiti di stasera 6 maggio 2019 Ospiti della puntata stasera: Marisa Laurito che ha coinvolto diversi nomi del mondo dello spettacolo il prossimo 16 maggio al complesso ...

Che tempo che fa - il colpo di reni di Fazio : ascolti - il botto della puntata anti Salvini : La puntata anti Salvini ha pagato. Nella serata di ieri, domenica 5 maggio 2019, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.33 – Che tempo Che Fa ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre – dalle 22.38 alle 0.02 – Che tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.398.000 spettatori pari al 13