Al via dal 23 maggio Un Borgo di Libri Fiera del libro e dell' editoria di Ronciglione

Salvini : “Devo andare dalla Gruber - simpatia portami via”. Lei replica : “Se non vuole stia a casa o meglio al ministero” : “Non ho mica voglia ma domani devo andare dalla Lilli Gruber, simpatia portami via“. Così ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un comizio elettorale a Giussano, in Brianza, riferendosi alla sua partecipazione a Otto e Mezzo su La7. “Domani mi tocca che già domenica dovevo andare da Fazio e non sono andato. Mi han detto che c’è rimasto male e che non ho risposto. Non è vero che non ho risposto, gli ho detto ...

USA decidono di inviare "nave-ospedale" presso le coste del Venezuela - : Il vicepresidente americano Mike Pence, intervenendo ad una conferenza a Washington, ha esposto le azioni che intraprenderà la Casa Bianca relativamente alla crisi Venezuelana. In particolare ha ...

Guida autonoma - via libera dal Ministero dei Trasporti per i test su strada in Italia : L’ultimo atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà ufficialmente avvio alle sperimentazioni dei veicoli dotati di autopilota sulle strade pubbliche del nostro Paese: infatti, la Direzione generale Motorizzazione del Mit ha rilasciato l’autorizzazione ai test su strada pubblica del primo veicolo self driving. Il via libera arriva dopo l’avallo da parte dell’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road, espresso ...

"Dimissioni dalla carica di presidente della giunta regionale" " dopo l'intervento di Catiuscia Marini l'assemblea legislativa rinvia la ... : UMWEB, Perugia. l'assemblea legislativa dell'Umbria si è riunita questa mattina a Palazzo Cesaroni per le comunicazioni della presidente della giunta regionale, Catiuscia Marini, relativamente alle ...

Fiorentina - protesta tifosi : via gli striscioni dallo stadio : Via gli striscioni dallo stadio: è l’iniziativa decisa dal Centro di coordinamento viola club per contestare la Fiorentina e la sua proprietà. “Dopo la semifinale di Coppa Italia persa con l’Atalanta abbiamo volutamente atteso qualche giorno affinché la società facesse la dovuta chiarezza – spiega una nota ufficiale – sulle decisioni per rifondare il comparto tecnico sportivo ed evitare così per la quarta ...

(dal blog) L’oclocrazia - questa sconosciuta che viviamo tutti i giorni : (dal blog) L’oclocrazia, questa sconosciuta che viviamo tutti i giorni Siccome la Storia è ciclica, ho pensato che i nostri guai dovevano già essere accaduti in passato. Così ho curiosato nella vita di chi la democrazia l’ha inventata (i greci) e Polibio, nel II secolo a.C., racconta alcune cose interessanti. Provo a riassumere. 1. “Comando io e voi ubbidite” Il sistema di governo più vecchio del mondo è la MONARCHIA. Il Re, ...

Topolino celebra i 500 anni dalla morte di 'Leonardo da Paperdinci' : viaggio in Italia di Paperino con Qui - Quo e Qua : ... Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale', in cui un'avvincente caccia al tesoro ricca di enigmi da risolvere terrà impegnati i protagonisti in viaggio tra Paperopoli e l'Italia, fin dentro il mondo ...

"viale rassicura sul nuovo ospedale. De Paoli diceva il contrario. Maggioranza schizofrenica" : La Spezia - La capogruppo regionale del Movimento cinque stelle, Alice Salvatore, commenta lo scambio avuto questa mattina in consiglio regionale con l'assessore alla Sanità della Regione, Sonia Viale,...

Il governo cerca una via d'uscita dal caso Siri : Anche ieri a 'Non è l'arena' su La7 Di Maio ha spiegato che con "questo Pd che presenta una legge per aumentare gli stipendi dei parlamentari non si può dialogare". Concetto ribadito oggi: non è possibile che il M5s apra un "secondo forno", ha sottolineato. Ma l'apertura di Zingaretti sul reddito di cittadinanza non è passata inosservata a molti pentastellati. Alcuni esponenti M5s sottolineano per esempio che qualora dopo le ...

“Venite in piazza da Salvini” : il messaggio vocale inviato dal sindaco ai cittadini con il numero del Comune. Lui : “A costo zero” : “Sono il sindaco, venite in piazza da Salvini”. Una telefonata con un messaggio vocale registrato dal sindaco leghista Vincenzo Catapano nella quale i cittadini sono stati invitati a partecipare al comizio del vicepremier e leader della Lega a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, in programma lunedì 6 maggio alle 20.45. Ed è stata subito polemica. Perché in molti si sono indignati dopo aver visto l’utenza dalla quale partiva la ...

Case dell'acqua vandalizzate nel Vesuviano - la società : 'Dovremo chiuderle' : Da circa 20 giorni, nei confronti delle Casette della Gori, vengono commessi in maniera reiterata atti vandalici e furti nei Comuni di Brusciano, Sant'Anastasia, Mariglianella, Pomigliano d'Arco, ...

Trova in mare una bottiglia di plastica con quattro messaggi all’interno. Aveva viaggiato dalla Francia alla Sicilia : Roberto Chifari L’incredibile scoperta di un bambino di 13 anni che ha Trovata a Petrosino, nel trapanese, una bottiglia con quattro messaggi scritti da una ragazza francese Mario ha 13 anni e ha fatto un’incredibile scoperta. Nel mare del suo paese a Petrosino, in provincia di Trapani, ha Trovato una bottiglia. All’interno c’erano quattro messaggi scritti a mano da una ragazzina francese che Aveva lasciato andare la bottiglia da ...

Tornano in Italia dal pellegrinaggio a Lourdes : l’auto prende fuoco durante il viaggio : Tanta paura per quattro turisti di Parma che stavano tornando a casa da un pellegrinaggio nella località mariana nella tarda serata di domenica 5 maggio: l'incendio è avvenuto a Saliceto di Alseno. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto pompieri e carabinieri. Drammatica disavventura per quattro turisti di Parma, di rientro nella tarda serata di domenica 5 maggio da un pellegrinaggio a Lourdes. Erano circa le tre del mattino ...

