Agricoltura | Coldiretti | rosa un’azienda su 3

(Di mercoledì 8 maggio 2019) In Italia quasiagricola su 3 (29%) è guidata da donne che hanno portato un profondo apporto in termini di innovazione e sostenibilità all’italiana, oggi il secondo settore per presenza di impresedopo il commercio. E’ quanto emerge da un’elaborazione disu dati Unioncamere in occasione dell’elezione a Palazzo Rospigliosi a Roma di Floriana Fanizza, agrichef e imprenditrice agrituristica di Fasano (Puglia) come nuova responsabile nazionale di Donne Impresala maggiore associazione femminile di categoria. Al suo fianco, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, una giunta formata dalle due vice presidenti Rita Licastro, olivicoltrice della Calabria e Chiara Bortolas coltivatrice di ortaggi in Veneto oltre a Elisabetta Secci dalla Sardegna, Wilma Pirola dalla Lombardia, Cristina Adelmi dalla Liguria, Margherita Scognamillo dalla ...

