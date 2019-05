Tutta l’arte alla Biennale di Venezia

gqitalia

(Di martedì 7 maggio 2019) Continuano a proliferare biennali in ogni parte del mondo ma ce n’è una che dal lontano 1895 mantiene indisturbata il primato: ladi(dall’11 maggio al 24 novembre, www.la.org). È passato più di un secolo da quando la mostra si teneva nel Palazzo delle Esposizioni, costruito per l’occasione nei Giardini del sestiere di Castello. E ancora oggi la Signora di tutte le biennali gode di ottima salute. Le ragioni della sua longevità sono tre: la prima è che si tiene a, una delle città più belle, misteriose e affascinanti del mondo; la seconda è che oltremostra principale che si svolge tra i Giardini e l’Arsenale, con 79 artisti provenienti da tutto il mondo, partecipano con i propri padiglioni molti paesi — quest’anno sono 90 con quattro new entry: Algeria, Ghana, Madagascar e Pakistan. La Repubblica Dominicana e la Repubblica del Kazakistan partecipano ...

catepao : RT @artribune: . @la_Biennale è tutta su @artribune: segui #live l'evento con il nuovo #magazine, i #social sempre aggiornati, l'inimitabil… - scastaldi9 : RT @scastaldi9: #BuonaNotte ?? #Paint E.Fischl Il libro deve essere l'uomo perché l'opera d'arte sia completa deve palpitare e sanguinare… - ilRegy : RT @artribune: . @la_Biennale è tutta su @artribune: segui #live l'evento con il nuovo #magazine, i #social sempre aggiornati, l'inimitabil… -