Tumori | torna l’Azalea della ricerca Airc | a Milano in piazza 4 giorni

(Di martedì 7 maggio 2019)no in tutta Italia le Azalee dell’, l’Associazione italiana per lacontro il cancro, che ogni anno in occasioneFestamamma organizza la vendita benefica dei fiori alleatilotta aifemminili. “Contro il cancro, io ci sono” è il mottomanifestazione in programma lungo la Penisola domenica 12 maggio (per conoscere lapiù vicina cliccare su.it o chiamare il numero 840 001 001). Un appuntamento che a‘si fa in 4’: nel capoluogo lombardo i volontari distribuiranno l’Azaleagià a partire da giovedì 9 maggio presso il Villaggio dei partner dell’Adunata nazionale degli alpini in largo Cairoli, e saranno presenti in moltissime altre piazze dal 10 al 12. Sempre nella città meneghina, anche domani 7 maggio circa 70 negozi di Brera addobberanno le loro vetrine con le ...

