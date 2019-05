calciomercato

(Di martedì 7 maggio 2019) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ilha offerto un contrattoa Eusebio Di. L'ex allenatore della Roma è la prima scelta dell'ex direttore sportivo giallorosso, Monchi , per la panchina del club ...

ilmilanista89 : RT @NicoSchira: Il #Siviglia ha offerto un biennale a Eusebio #DiFrancesco. L’ex tecnico della Roma è la prima scelta di #Monchi per la pan… - rufete22 : RT @NicoSchira: Il #Siviglia ha offerto un biennale a Eusebio #DiFrancesco. L’ex tecnico della Roma è la prima scelta di #Monchi per la pan… - gazz_rossonera : Siviglia: biennale per Di Francesco -