Si conclude con un bilancio di 40 953 visitatori in 142 giorni di apertura la mostra IL

Oggi si conclude la cerimonia per l’incoronazione del nuovo re in Thailandia : Oggi è il terzo e ultimo giorno di cerimonie e festeggiamenti per l’incoronazione di Maha Vajiralongkorn come nuovo re della Thailandia, ed è festa nazionale. L’incoronazione vera e propria è avvenuta sabato nel palazzo Reale con una cerimonia molto sfarzosa, mentre ieri

Pallanuoto - amichevole : Italia-Brescia 14-12. Il Settebello conclude oggi il ritiro di Novara : Il ritiro del Settebello a Novara si concluderà oggi, ma ieri sera la Nazionale italiana di Pallanuoto ha affrontato e battuto in amichevole il Brescia, probabile vincitore della regular season della Serie A1 di Pallanuoto, nonché squadra qualificata alla Final Eight di Champions League, con lo score di 14-12. Nel capoluogo piemontese gli azzurri si sono allenati per tutta la settimana in vista dei Mondiali della prossima estate, che metteranno ...

Conte : "Caso Siri si concluderà come ho annunciato" : Giuseppe Conte non indietreggia di un centimetro sul caso Siri. Al termine di una giornata in cui non è mancata ancora una volta la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il presidente del Consiglio ha ribadito quale sia la posizione ufficiale del governo. Armando Siri lascerà il suo incarico di sottosegretario, ma l’esecutivo proseguirà nell’esecuzione del contratto: "La sua permanenza nel governo si risolverà come ho annunciato - ...

Con I Tre Moschettieri si conclude la stagione Teatro Ragazzi del Garibaldi di Enna : La stagione principale del Teatro Garibaldi prevede ancora 2 spettacoli: il 7 maggio "Pomice di fuoco" e il 18 maggio "Pane e Olio" I Tre Moschettieri - Teatro Garibaldi Enna, domenica 5 maggio ore ...

Il sindaco di Reggio Luca Vecchi conclude il primo maggio su un campo da calcio : In un impianto sportivo della città, dove il volontariato e la passione offre a centinaia di bambini ogni giorno una grande opportunità di crescita, di felicità, di sport e di educazione'.

Ravello Festival 2019 : al via la 67esima edizione che si concluderà in autunno : La seconda serata, 23 luglio,, invece, guarda al tema dell'intelligenza artificiale e alla robotica, tra scienza e fantascienza. Immagine di copertina Ph. Pino Izzo

C2 - si conclude con la Meriense 'Campione' - Montalbano - Unione Comprensoriale e Futsal Giarre ai play-off. Gagliano e Libertas Zaccagnini ai ... : Bandiera a scacchi nel Girone C del campionato di Serie C2 di calcio a 5 maschile stagione sportiva 2018-19 con la disputa dell'ultima giornata della regular season. A trionfare dopo ben 26 giornate ...

Shadow of the Tomb Raider si conclude con THE PATH HOME : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono liete di annunciare che il DLC “The PATH HOME”, l’avventura finale di Shadow of the Tomb Raider, è ora disponibile. Potete scaricare “The PATH HOME ” gratuitamente se possedete il Season Pass su Xbox One (inclusa Xbox One X), su PlayStation 4 e PC Windows/Steam. In seguito alla conclusione degli eventi di Shadow of the Tomb Raider, è arrivata ...

Psg - Tuchel sbotta contro i giocatori : “Sono indifendibili e inconcludenti” E su Mbappé… : Il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, punta il dito contro i suoi calciatori, dopo la sconfitta contro il Nantes, la seconda consecutiva, che ha impedito ai parigini di vincere il campionato, rimandando la festa a domenica di Pasqua quando riceveranno il Monaco al Parco dei Prinicipi. Durissime le parole dell’allenatore tedesco: “Abbiamo giocato molto male e non possiamo esserne felici, potevamo perdere 4 o 5-1 ed è stata una ...

[video] Si conclude con un ennesimo successo la stagione teatrale di Oddo Management : 'Siamo orgogliosi e felici dei grandi riscontri che abbiamo ricevuto anche quest'anno - commentano Katia e Giuseppe Oddo - ma se la stagione ha permesso la presenza di spettacoli di grande livello e ...

Griglia di partenza MotoGP - risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019. Andrea Dovizioso conclude 13°! : Griglia di partenza MotoGP, risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019 (Q1) 1 99 J. LORENZO 2:05.855 2 9 D. PETRUCCI +0.036 3 4 A. Dovizioso +0.052 4 36 J. MIR +0.292 5 41 A. ESPARGARO +0.609 6 30 T. NAKAGAMI +0.641 7 29 A. IANNONE +0.672 8 5 J. ZARCO +0.969 9 88 M. OLIVEIRA +1.256 10 55 H. SYAHRIN +1.515 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

Milan-Lazio 0-0 La Diretta Correa conclude alto da due passi : E' un sabato sera di fuoco quello in programma a San Siro, dove alle ore 20.30 Milan e Lazio incroceranno le armi in una partita fondamentale per la corsa alla Champions League del prossimo anno;...

BB Biotech conclude il programma di buyback e annuncia il lancio di un nuovo programma : Questa misura si colloca in continuità con la politica di remunerazione introdotta nel 2013. , RV - www.ftaonline.com,

Banco BPM conclude con successo emissione bond perpetuo : Banco BPM ha portato a termine con successo l'emissione inaugurale di strumenti Additional Tier 1 per un ammontare pari a 300 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali. Gli investitori ...