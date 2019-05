Salone Libro, sindaca Appendino denuncia casa editrice Altaforte per apologia del fascismo (Di martedì 7 maggio 2019) La casa editrice di estrema destra è stata denunciata per il reato di apologia del fascismo dalla sindaca di Torino Chiara Appendino e dalla Regione Piemonte. Si allunga così l'elenco di chi vorrebbe l'esclusione di Altaforte e dell'editore Francesco Polacchi, militante di casaPound dalla kermesse.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 7 maggio 2019) Ladi estrema destra è statata per il reato dideldalladi Torino Chiarae dalla Regione Piemonte. Si allunga così l'elenco di chi vorrebbe l'esclusione die dell'editore Francesco Polacchi, militante diPound dalla kermesse.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - ilpost : Il museo di Auschwitz ha detto che non parteciperà al Salone del Libro di Torino se ci sarà anche la casa editrice… -