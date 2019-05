Paura a Reggio Emilia | straniero danneggia bus con un cestino di rifiuti

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Gabriele Laganà Lo, allontanato dal bus perchè si era più volte rifiutato di obliterare il biglietto, ha infranto il vetro di una porta e poi è fuggitoFatto scendere dall’autobus perchè non voleva obliterare il biglietto, unoha perso la testa ed hato il mezzo. Lo sconsiderato atto di violenza si è verificato domenica mattina in via Foscato a, al capolinea di una corsa del trasporto pubblico gestito da Seta.Intorno alle 10, l'autista di 47 anni è stato costretto a chiamare la polizia per denunciare la presenza di unoche stava creando caos a bordo del bus. L’immigrato, infatti, pur avendo con sé il titolo di viaggio si era rifiutato di vidimarlo. Dopo vari inviti da parte del conducente a convalidare il biglietto, il passeggero ha cominciato a dare in escandescenza creando una situazione di potenziale pericolo anche ...

