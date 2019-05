Giro d’Italia 2019 | Mikel Landa | “Mesi duri | ma ora sto bene Occhio a Yates e Nibali”

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Sarà sicuramente uno dei pretendenti in chiave Trofeo Senza Fine. Si presenta come capitano della Movistar l’ibericoalla partenza deld’Italiadi Bologna. Forse un gradino al di sotto dei quattro grandi favoriti, i vari Roglic, Dumoulin, Nibali e, ma lo scalatore spagnolo ha spesso dimostrato di poter disimpegnarsi al meglio sulle strade del Bel Paese e vuole assolutamente sfruttare quest’opportunità.Queste le sue dichiarazioni alla vigilia della partenza per l’Italia sul canale ufficiale della formazione iberica: “Ilha determinato un po’ una svolta all’interno della mia carriera da corridore. Mi ha fatto compiere un salto e diventare ciò che sono adesso. Ricordo ancora la mia vittoria nella tappa di Aprica dell’edizione 2015, in una tappa in cui scalammo una salita mitica come il Mortirolo. Quel giorno volavo, sentivo ...

cyclingweekly : Giro d’Italia 2019 start list | - ArnaudDemare : ? J-4 Giro d’Italia ?????????? - giroditalia : Time is running out. Just one week left to #Giro d’Italia 102! | Il tempo scorre, solo una settimana al #Giro d’Ita… -