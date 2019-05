affaritaliani

(Di martedì 7 maggio 2019) Dal caso Siri alla sanità in Umbria, dalle tangenti in Lombardia agli appalti in Calabria: le inchieste giudiziarie irrompono nella campagna per le. E torna ildiSegui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Europee, scendono in campo i pm Risuona il 'tintinnar di manette' - Paba6720 : RT @claudioerpiu: SCENDONO IN CAMPO I SENATORI A VITA NAPOLITANO MONTI CONTRO LA POSSIBILE DERIVA SOVRANISTA MANCA IL MORTADELLA E LA FORN… - ambiendator : RT @claudioerpiu: SCENDONO IN CAMPO I SENATORI A VITA NAPOLITANO MONTI CONTRO LA POSSIBILE DERIVA SOVRANISTA MANCA IL MORTADELLA E LA FORN… -