Dazi | Coldiretti | “Mercati sconvolti | scendono le quotazioni della soia”

(Di martedì 7 maggio 2019) “Non solo il mercato finanziario, ma anche quello delle materie prime è sconvolto, con ledei principali prodotti agricoli in discesa sull’onda delle preoccupazioni per l’escalationguerra commerciale tra Usa e Cina con i contratti dei futures a luglio per la soia che hanno perso il 10% del valore nell’ultimo mese“: è quanto emerge dal monitoraggiosull’andamento delleal Chicago Board of trade, punto di riferimento mondiale per i prodotti agricoli di base, in occasione dell’annuncio del presidente degli Sati Uniti Donald Trump di nuove tariffe all’import cinese per 200 miliardi di dollari.“La soia – sottolinea la– è uno dei prodotti agricoli più coltivati nel mondo, largamente usato per l’alimentazione degli animali da allevamento, con gli Stati Uniti che si contendono con il Brasile il primato globale nei ...

