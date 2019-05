Scompare davanti ai miei occhi! Daniel, a 30 anni malato di Alzheimer. Il dolore della moglie

Daniel Bradbury da più di due anni convive con l’Alzheimer. Convive con questa malattia nonostante sia giovanissimo: Daniel, che con la sua famiglia vive a Hucknall in Inghilterra, aveva infatti appena trenta anni quando è arrivata la diagnosi nel settembre del 2017. Ora ne ha trentadue e di recente ha raccontato ai media di essere la persona più giovane del Regno Unito ad avere l’Alzheimer. Avrebbe ereditato questa forma rara e molto aggressiva da suo padre Adrian, morto all’età di appena trentasei anni. Inevitabilmente, anche Daniel teme per la sua vita ed è soprattutto spaventato per i suoi bambini. Il giovane è, infatti, papà di Jasper e Lola, due gemelli che ora hanno due anni e che potrebbero ereditare la malattia. Secondo i medici, esiste una probabilità del 50 percento che i gemelli possano trovarsi nella stessa condizione del papà.