Conti pubblici | Bruxelles taglia stima Pil 2019 | +0 1% E avverte | ' Deficit e debito

Bruxelles boccia l'Italia : Conti pubblici alla deriva. «Il reddito di cittadinanza aumenterà la disoccupazione» : Per ora la misura è congelata, ma potrebbe essere utilizzata già nella Finanziaria del 2020, anche se la scelta è controversa per i rischi di rallentamento dell'economia. Nel suo rapporto, la ...

Bruxelles boccia l’Italia : Conti pubblici alla deriva. «Il reddito di cittadinanza aumenterà la disoccupazione» : La Commissione europea prevede una crescita 2019 dello 0,1% (in calo dallo 0,2% previsto a febbraio). Sulla crescita l’Italia è in fondo alla classifica europea. Il deficit pubblico è previsto al 2,5% nel 2019 e al 3,5% del Pil nel 2020. Anche il debito rischia di aumentare nuovamente, al 133,7% del Pil nel 2019 e al 135,2% nel 2020...

Pensioni - Quota 41 : Conti pubblici preoccupanti e la riforma potrebbe saltare : Non ci sono buone notizie per tutti coloro che sperano in una riforma Pensionistica volta ad azzerare in via definitiva la tanto odiata riforma Fornero entrata in vigore nel 2012. Dopo l'approvazione della Quota 100, infatti, è ipotesi dell'Esecutivo giallo-verde completare l'assetto del sistema previdenziale italiano con l'entrata in campo della Quota 41 per tutti. Come ormai noto, il famigerato sistema delle quote è una misura in via ...

Europee - l'ultradestra tedesca di AfD alleata con Salvini ma intransigente sui Conti pubblici : 'Nessuna flessibilità' : Gli alleati di Salvini, almeno in Germania, hanno 'posizioni divergenti', come spiega Meuthen, professore di economia politica. D'altronde non è una novità che per l'AfD la politica del pareggio di ...

Europee - l’ultradestra tedesca di AfD alleata con Salvini ma intransigente sui Conti pubblici : “Nessuna flessibilità” : Alleanza sì, ma intransigenza sui conti pubblici. A Milano il 18 maggio i partiti nazionalisti d’Europa si riuniranno insieme a Matteo Salvini per presentare “il nuovo gruppo parlamentare dei patrioti”, come ha raccontato a Repubblica Jörg Meuthen, il candidato di punta alle Europee dell’Alternative für Deuschland, l’ultradestra tedesca. “Se si paragonano le posizioni di Orban con quelle della Lega o ...

Pil - Italia fuori dalla recessione ma la stagnazione lascia i Conti pubblici in pericolo : dalla recessione “tecnica”, che si registra con due trimestri consecutivi di crescita negativa, a un sia pur esiguo e tuttavia significativo incremento dello 0,2%. I dati dell’Istat relativi all’andamento del Pil nel primo trimestre del 2019 vanno accolti da questo punto di vista con favore, per un elemento psicologico soprattutto, che può incidere sulle aspettative, e che tuttavia non consente di indulgere più ...

Conti pubblici fuori controllo : I nostri Conti pubblici sono fuori controllo. E conseguentemente la spesa. Vedi la situazione tragica di Roma Capitale. Dal punto di vista tecnico c'è una sola, per quanto dolorosa soluzione: un ...

S P conferma il rating dell'Italia - ma l'outlook resta negativo : 'Il governo ha fermato il consolidamento dei Conti pubblici' : Evitata la bocciatura, ma il giudizio dell'agenzia Usa è critico e l'economia del nostro Paese resta sotto osservazione. Conte: 'Dovremo migliorare ma per ora va bene così' Fonte Repubblica.it Redazione R. 27/04/2019 - 13:30

Lo spread torna a fare paura. È incubo per i Conti pubblici : Ieri il Bollettino della Bce ha confermato il clima generale di incertezza sottolineando che 'la perdita di slancio dell'economia dovrebbe proseguire nel corso dell'anno'. Tra rallentamento della ...

Conti pubblici - nel 2018 deficit al 2 - 1% e debito al 132 - 2% : Nel 2018 l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-37.505 milioni) è stato pari al 2,1% del Pil, in diminuzione di circa 3,8 miliardi

Moody's : Italia invecchia - a rischio Conti pubblici e settori dell'economia : Teleborsa, - Come si dice spesso e ormai da tempo, non siamo un Paese per giovani. Anzi. L'Italia è il terzo Paese più vecchio al mondo , con un'età media di 46 anni. L'invecchiamento del Belpaese è un fenomeno che ridurrà il numero dei lavoratori, con ripercussioni non solo sui conti pubblici ma anche su altri settori sui quali ...

Moody's : Italia invecchia - a rischio Conti pubblici e settori dell'economia : Come si dice spesso e ormai da tempo, non siamo un Paese per giovani. Anzi. L'Italia è il terzo Paese più vecchio al mondo , con un'età media di 46 anni. L'invecchiamento del Belpaese è un fenomeno ...

Conti pubblici : Moody's - da invecchiamento Italia pressioni su spesa e non solo : Già oggi, "l'Italia è il terzo Paese più vecchio al mondo, con un'età media di 46 anni" e "se l'invecchiamento, che ridurrà la forza lavoro nei decenni a venire, sta già colpendo le finanze pubbliche,...

Moody's : Italia invecchia - a rischio Conti pubblici e settori economia - : Questo fenomeno, spiega l'agenzia, ridurrà il numero dei lavoratori con conseguenze anche in ambiti - come ristoranti o abbigliamento - nei quali gli anziani spendono meno. Aggiunge: il recente ...