Con i fascisti non si dialoga | e potendo li si denuncia

huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Corre sul web l’analogia tra chi ha lasciato il Lingotto e chi abbandonò il Parlamento prima del in segno di protesta contro il fascismo, un fenomeno noto come “andare sull’Aventino”, poiché lì andarono appunto i deputati di opposizione, lasciando il Parlamento ai(con l’eccezione gloriosa del drappello di parlamentari del Partito comunista d’Italia e del loro leader Antonio Gramsci che pronunciò parole giuste e di fuoco contro l’aventinismo).Ma rifiutare di condividere lo spazio pubblico di discussione non è la stessa cosa di non esercitare il diritto/dovere di opposizione in un’istituzione democratica. Non si può usare lo stesso metro di giudizio. La sfera pubblica di discussione è un luogo non istituzionale nel quale ciascuno partecipa per se stesso, ...

riotta : Che tristezza il caso #SaloneDelLibro una manifestazione stupenda, che difendemmo con amore quando la si voleva liq… - ShooterHatesYou : Il salone necessita di pubblico. Se non ci sono gli autori ci vanno solo utenti allineati con le posizioni di Casap… - rossipresidente : Se qualche intellettuale non avesse deciso di non andare al @SalonedelLibro non avremmo mai saputo che Salvini pubb… -