Cigno ucciso a Recoaro | la compagna si è lasciata morire - Sky TG24

Alcuni dettagli sul Cigno ucciso a bastonate a Recoaro Terme - con la compagna morta di dolore : Sta spezzando il cuore, in questi giorni, la storia del cigno ucciso a bastonate a Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, con la sua compagna che a detta di Alcuni personaggi del posto sarebbe morta a sua volta di dolore e d'amore nel giro di un paio di giorni. Una bufala, sulla falsariga di quanto notato Alcuni giorni fa con Salvini ed una foto mai pubblicata (ne abbiamo parlato qui), o ci sono elementi per credere ad una vicenda che sta ...