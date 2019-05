Alex Rins torna sulla polsiera rubata in MotoGP | ' La ricompro scontata su internet' VIDEO

Alex Rins - MotoGP GP Spagna 2019 : “Contento per la mia prima vittoria - non ho girato molto in MotoGP a Jerez” : Si è appena conclusa la consueta conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa della stagione per il Mondiale MotoGP. Da domani si scende in pista sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera ed uno dei protagonisti più attesi nella classe regina sarà sicuramente il padrone di casa iberico Alex Rins. Il centauro della Suzuki sta disputando una stagione eccellente ed è reduce dalla prima vittoria ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Alex Rins - la mina vagante per il Mondiale. Suzuki agile e maneggevole - prossime gare decisive : Il Motomondiale si appresta ad affrontare la quarta prova della stagione nel primo appuntamento della lunghissima estate europea che comincia proprio questo fine settimana a Jerez de la Frontera, in occasione del Gran Premio di Spagna 2019. Tra i vari padroni di casa a caccia di un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico bisogna prendere sicuramente in considerazione Alex Rins, vera e propria rivelazione di questo avvio di Campionato ...

Alex Rins : dalla Suzuki con furore : L’ha battuto, semplicemente… guidando. A fine gara del Gran Premio delle Americhe ha ricevuto i complimenti di Valentino Rossi, con tanto di inchino a pochi metri dopo il traguardo. Scopriamo insieme chi è Alejandro Rins Navarro o, meglio, Alex RinsSul curriculum di Alex Rins siamo certi che una data sarà in evidenza. Quella del 14 aprile 2019, giorno in cui porta a casa la prima vittoria nella classe regina, tra i curvoni del GP di ...

VIDEO Valentino Rossi - il duello con Alex Rins ad Austin : Bella lotta tra Valentino Rossi nella gara del GP degli USA di Austin della MotoGP: dopo la caduta di Marc Marquez i due si danno battaglia per la vittoria e purtroppo il centauro italiano esce sconfitto dal duello. LE IMMAGINI DEL duello TRA Rossi E Rins roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

Dal COTA al... Gotha della Motogp - Alex Rins nuovo signore delle Americhe : Valentino Rossi secondo tra gli applausi : Prima vittoria per Alex Rins sulla Suzuki: lo spagnolo si prende lo scettro di Austin dopo una bella bagarre con Valentino Rossi in Texas ' Capitan America ' è uscito sconfitto oggi dal Gp di Austin , ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultati e classifica GP Usa 2019. Alex Rins vince - Valentino Rossi secondo - cade Marquez : Alex Rins ha vinto il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Suzuki ha trionfato ad Austin in maniera inattesa approfittando alla grande della clamorosa caduta di Marc Marquez, dominatore della gara prima di scivolare dopo 8 giri. Valentino Rossi ha accarezzato il successo e ha sognato l’impresa ma nel finale è stato superato da Rins e non è riuscito a reagire. Terzo posto per Jack Miller mentre Andrea ...

Alex Rins ha vinto il Gran Premio delle Americhe di MotoGP : Il pilota spagnolo Alex Rins ha vinto il terzo Gran Premio del Motomondiale, corso domenica sera sul Circuito delle Americhe ad Austin, in Texas. Rins ha approfittato della caduta di Marc Marquez a dieci giri dal termine per portarsi in

Alex Rins - MotoGP GP Usa 2019 : “In gara siamo molto forti - ma dobbiamo migliorare nel giro secco” : Domani comincerà ufficialmente il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzo round stagionale del Motomondiale in programma sulla pista texana di Austin dal 12 al 14 aprile. Alle spalle del favoritissimo Marc Marquez si preannuncia una lotta molto incerta e accesissima per i restanti gradini del podio proprio come è avvenuto nell’ultima corsa in Argentina, con la rivelazione di questo avvio di Mondiale Alex Rins ...