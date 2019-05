A fuoco tetto autogrill su A1 | no feriti

Incendio Notre-Dame - il fuoco divora il tetto e la guglia della cattedrale. Le immagini : Il violento Incendio, forse sprigionatosi dalle impalcature legate agli interventi di restauro in corso, ha distrutto la cattedrale di Notre Dame a Parigi. Le fiamme, sviluppatesi velocemente, hanno provocato prima il crollo della parte superiore della guglia e poi del tetto della chiesa, che è completamente collassato. Il presidente Emmanuel Macron ha rinviato l’intervento in tv in cui avrebbe dovuto annunciare le attese riforme e si è ...

Brucia Notre Dame a Parigi - crollano la guglia e il tetto fuoco e fiamme dalla cattedrale. Escluso l'attentato : Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi alla cattedrale di Notre Dame a Parigi. Lo confermano i Vigili del Fuoco francesi e lo testimoniano svariati utenti sui social media. Non sono al momento note le cause. Segui su affaritaliani.it

Tetto in fiamme a Crevenna Vigili del fuoco al lavoro : Incendio pochi minuti prima delle 19 a Crevenna, in via Monti. A prendere fuoco il Tetto di un'abitazione che si trova poco distante dalla chiesa della frazione di Erba. Vigili del fuoco al lavoro ...

Incendio boschivo a Paesana - sempre in località Pra del Tetto : nuovo intervento di Aib e Vigili del fuoco - FOTO - : Aib e Vigili del fuoco sono stati allertati, nella tarda serata di ieri, giovedì, per un Incendio boschivo a Paesana, in località Pra del Tetto. Le segnalazioni sono giunte poco prima delle 22, ed è ...

A fuoco canna fumaria a Casapinta - danni al tetto di un'abitazione : Sono terminate da poco le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei vigili del fuoco, intervenuti poco dopo le 12 di oggi, lunedì 11 marzo, per l'incendio di una canna fumaria scoppiato a ...