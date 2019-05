Una specie animale su 8 sarà estinta a breve | dice l' Onu

A Bergamo c’è Una specie di caserma per l’integrazione dei migranti : (foto: Simone Padovani/Awakening/Getty Images) Dallo scorso autunno, a Bergamo , si sta sperimentando un nuovo progetto di accoglienza dei richiedenti asilo: prende il nome di “Accademia per l’integrazione ” ed è focalizzato – stando alla sua missione d’intenti – sulla formazione linguistica, civica e professionale delle persone coinvolte, migranti da rendere soggetti autonomi e lontani da forme d’illegalità. Il percorso coinvolge al ...

Gli scienziati vogliono clonare un cavallo preistorico - il progetto per riportare in vita Una specie estinta : Ad oggi si tratta, confermano gli esperti, dell'animale dell'era glaciale meglio conservato mai trovato nel mondo.

ATP Finals – Giorgetti rimane ottimista : “novità? E’ Una specie di via crucis” : Giancarlo Giorgetti torna a parlare della possibilità di ospitare le ATP Finals a Torino “Novità su Atp Finals? Speriamo prima di Pasqua perché è una specie di via crucis. Ogni giorno c’è qualcosa da limare ma siamo in dirittura di arrivo. Siamo ottimisti perché abbiamo motivo di esserlo“. Lo dice il sottosegretario con delega allo Spot Giancarlo Giorgetti a margine della Giunta Coni a cui oggi ha partecipato. ...