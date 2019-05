TIM ora consente di richiedere rimborsi per i servizi a pagamento | ecco come fare

Sfollati del Morandi - gli ulTIMi rientri : Con il primo ingresso alle 8 da via Capello si è aperto l’ultimo passaggio nelle abitazioni che i residenti hanno ceduto alla struttura commissariale

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 6 Maggio 2019 (ulTIMi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Calma piatta nel sottosuolo italiano nel corso della notte, nessuna scossa registrata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con...

F1 - GP Spagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTIMana al Montmelò : Dopo i primi quattro round disputati in Asia e Oceania il Mondiale 2019 di F1 è pronto ad approdare in Europa dove resterà, ad eccezione della singola parentesi canadese di inizio giugno, fino a metà settembre. Il primo appuntamento del lungo cammino nel Vecchio Continente sarà quello del GP di Spagna, tradizionale punto di svolta del campionato in quanto sede programmata di tutti i primi maggiori upgrade aerodinamici e quindi di possibili ...

Motocross - GP Lombardia Mantova 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTIMana : Dopo un mese di stop riparte il Mondiale Motocross 2019, e lo fa con il primo appuntamento in terra italiana. I protagonisti di MXGP e MX2 saranno impegnati nel Monster Energy MXGP of Lombardia di Mantova. Il pubblico di casa, ovviamente, proverà a sospingere Tony Cairoli verso la vittoria, per rinforzare il suo margine in classifica nei confronti di Tim Gajser e, contemporaneamente, incrocia le dita per poter tornare ad ammirare il rientrante ...

Superbike - GP Italia Imola 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTIMana : Torna il Mondiale Superbike 2019, e lo fa con la tappa di Imola per il Gran Premio d’Italia. Sul circuito del Santerno tutto è pronto per un fine settimana di capitale importanza per la Ducati che, oltre a correre in casa, cercherà con Alvaro Bautista di piazzare l’ennesimo filotto per chiudere in largo anticipo i discorsi a livello di titolo iridato. Jonathan Rea sarà in grado di opporsi o lascerà ancora una volta campo allo ...

"Tappatevi la bocca e lavorate". L'ulTIMo avviso di Salvini al M5s : Sempre più rovente il clima nel governo sul caso Siri. "La Lega tiri fuori le palle e lo faccia dimettere", l'appello di questa mattina del Movimento 5 stelle con Luigi Di Maio che è tornato a chiedere all'alleato di governo di far fare un passo indietro al sottosegretario ai Trasporti, indagato per corruzione. "Ora voglio dire a Salvini che è facile fare il forte coi deboli, questo è il momento del coraggio", ha sottolineato ...

ULTIME NOTIZIE/ UlTIM'ora di oggi - Mosca : aereo in fiamme - 13 morti - 5 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Mosca, aereo in fiamme: atterraggio di emergenza per l'incendio, 13 morti, 5 maggio 2019,.

MotoGP - GP Francia 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due setTIMane a Le Mans : Tra due settimane (17-19 maggio) tornerà in scena il Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia) ci godremo lo spettacolo del Circus delle due ruote e il tema sarà sempre lo stesso: tutti contro Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda resta sempre il riferimento mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, in sella alle loro Yamaha e Ducati, cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per contendere al campione del mondo ...

UlTIMe notizie/ UlTIM'ora di oggi. Berlusconi 'Ho avuto paura' - 5 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi, racconta di aver avuto paura negli scorsi giorni, 5 maggio 2019,

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 5 Maggio 2019 (ulTIMi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Lievi scosse tra la notte e la mattina rilevate in Sicilia. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le scosse registrate in...

ULTIME NOTIZIE/ UlTIM'ora oggi : Taranto - disordini davanti a ex Ilva - 4 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Taranto, corteo ambientalista arriva all'ex Ilva. disordini e tensione., 4 maggio 2019,

UlTIMe notizie/ UlTIM'ora di oggi : gravissima bimba ferita a Napoli - 4 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Versa in gravissime condizioni la bimba di 4 anni ferita nella giornata di ieri a Napoli, 4 maggio 2019,