Sostieni ilfattoquotidiano it | vogliamo continuare a dire ‘quello che gli altri non

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Care navigatrici, cari navigatori,Sono Peter Gomez, vi scrivo perché solo voi potete darci la possibilità dia raccontare quello che glinon dicono. Vi scrivo per chiedervi di sottoscrivere un abbonamento. Abbonarsi e sostenere.it significa infatti permettere a me ai miei colleghi di lavorare con tranquillità senza mai subire i ricatti delle banche, della politica e della pubblicità.In questi dieci anni il nostro-vostro sito è cresciuto molto. Siamo il terzo giornale on line italiano tra quelli che hanno anche una versione cartacea: secondo Google Analytics viaggiamo ormai a una media di quasi due milioni di visitatori unici al giorno. Macrescere ancora.inseguire il sogno di diventare un giorno il primo sito di informazione del nostro Paese. Per questo abbiamo bisogno di voi.Abbiamo bisogno di fondi per assumere...