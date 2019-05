Pazzo | Evra | il francese non annoia mai | la sua performance è tutta da ridere VIDEO

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ormai lo conosciamo, e non c’è più da stupirsi. Patriceè un burlone, e sui social non fa nulla per nasconderlo. Spesso protagonista di simpatici, anche questa volta l’ex calciatore di United e Juve si è reso protagonista di una simpaticasu Instagram. Il calciatore, travestito da casalinga, si è dilettato in un balletto mentre fa le pulizie.accompagnato infatti da un augurio a “tutte le donne che ballano mentre puliscono”. Ecco il, direttamente dal suo profilo Instagram.Visualizza questo post su InstagramHappy Monday pour toutes les filles qui danse en faisant le ménage #ilovethisgame #positive4#mondaymotivation #happy #girlUn post condiviso da Patrice(@patrice.) in data: Mag 6, 2019 at 4:29 PDTLEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...