Papa Francesco al campo profughi di Sofia | l' abbraccio con i bambini

BULGARIA - VIAGGIO Papa FRANCESCO/ Diretta video "rispetto vita e gioia del perdono" : PAPA FRANCESCO, VIAGGIO in BULGARIA e Macedonia del Nord: Diretta streaming video. Il programma di oggi: 'la gioia del perdono'

Papa Francesco è arrivato in Bulgaria per la visita papale : Roma, 5 mag., askanews, - Papa Francesco è arrivato in Bulgaria per la prima tappa della visita di due giorni che comprende anche la Repubblica della Macedonia del Nord. Francesco è stato accolto all'...

Papa Francesco in volo per la Bulgaria : 7.12 Il Papa è partito dall'aeroporto di Fiumicino alla volta di Sofia,in Bulgaria, prima tappa del suo 29eimo viaggio apostolico. Il Pontefice incontrerà il presidente della Repubblica, Radev, le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Previste la visita al patriarca ortodosso, Neofit, e al Santo Sinodo. Nel pomeriggio la messa per i cattolici locali nella Piazza Knyaz Alexandar I. Il viaggio di Francesco proseguirà poi martedì ...

Papa Francesco : MEGLIO ATEO CHE CATTOLICO IPOCRITA’ : PAPA FRANCESCO: MEGLIO ATEO CHE CATTOLICO IPOCRITA’ Non scandalizzare “i piccoli” con la doppia vita, perché lo scandalo distrugge. PAPA FRANCESCO nell’omelia della Messa a Casa Santa Marta esorta alla… L'articolo PAPA FRANCESCO: MEGLIO ATEO CHE CATTOLICO IPOCRITA’ proviene da Essere-Informati.it.

Una vorace illusione che adora il profitto. Papa Francesco scomunica il capitalismo : “vorace”, “orientato al profitto, con un orizzonte limitato”, basato sulla “illusione” di una crescita illimitata. Papa Francesco condanna il modello economico capitalistico seguito “per troppo tempo”, causa delle “precarie condizioni della nostra casa comune”. Lo fa, il pontefice, rivolgendosi ai partecipanti all'Incontro promosso dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale sul tema ‘L'industria mineraria per il bene comune' e ...

Gli ispirò nome Francesco - Papa nomina Hummes a sinodo Amazzonia : Senza l'Amazzonia il mondo non sopravviverà. Mai come oggi i popoli originari amazzonici e tutto il loro territorio sono così gravemente minacciati". Per il porporato brasiliano, "non possiamo ...

Alla vigilia delle elezioni europee Papa Francesco lancia la sfida al Sovranismo : Mentre fa il giro del mondo la foto di Orban e Salvini sotto un alto muro spinato simbolo eloquente di una Europa che impaurita dai migranti pensa di difendersi respingendoli, papa Francesco ha ...

Papa Francesco - nuova mossa dei tradizionalisti : una Lettera aperta lo accusa di "eresia" : A concludere l'elenco di prelati Emma Bonino, 'l'attivista politica più accanitamente a favore dell'aborto e dell'eutanasia in Italia', elogiata dal Pontefice come uno dei 'grandi personaggi ...

"Eresia" - in una lettera l'accusa a Papa Francesco : Eresia: è l'accusa esplicita rivolta contro Papa Francesco e contenuta in una lettera aperta redatta in diverse lingue - inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco e olandese - e firmata da una ...

Storie Italiane - Morgan Freeman : “Papa Francesco? Un pensatore molto progressista” : “Papa Francesco? Non ci siamo mai conosciuti, ma in base a quello che ho letto il Papa è un pensatore molto progressista. Del resto gli ultimi tre Papi credo che davvero abbiano cambiato gradualmente la Chiesa Cattolica”. Lo ha detto Morgan Freeman intervistato in esclusiva da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1. Il celebre attore americano, che ha fatto tappa in Italia per lo show The Story of God, ha parlato quindi della sua ...

Papa Francesco : "I migranti non sono una minaccia e gli Stati devono proteggerli" : Accoglienza. E' la parola d'ordina di Papa Francesco che lancia un nuovo monito sui migranti in occasione dell'udienza ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali che si svolge dal 1° al 3 maggio 2019, presso la Casina Pio IV in Vaticano, sul tema Nation,