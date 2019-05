huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) E’ solo un rapido botta e risposta, ma ha il valore di un annuncio quasi ufficiale: a meno di novità eclatanti delle prossime settimane, dopo le europee non ci sarà un’tra Ppe e sovranisti e nemmeno tra il Ppe e il solo Matteocon la sua Lega. Il botta e risposta scorre sull’asse Berlino-Budapest, si consuma tra Manfred Weber, Spitzenkandidaten del Ppe, e Viktor Orban, premier ungherese e leader del partito nazionalista Fidesz. Weber dice che non vuole il sostegno degli ungheresi. Orban risponde per le rime, ritirando il suo endorsement al candidato dei Popolari per la Commissione europea. “Stiamo cercando un nuovo candidato”, annuncia Orban che solo giovedì scorso a Budapest ha ricevuto Matteofacendo infuriare la leadership moderata dei Popolari, a partire da Angela Merkel, ma puntando dichiaratamente ad ...

danieledvpd : RT @HuffPostItalia: Naufraga l'idea di alleanza Ppe-Salvini - HuffPostItalia : Naufraga l'idea di alleanza Ppe-Salvini - Dottorino76 : @martbarons @3cinematographe Purtroppo non sono solo loro i personaggi macchietta in un film pieno di buchi nella s… -