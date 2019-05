Un'apocalisse! Maltempo, pioggia e neve mettono in ginocchio il Nord Est

(Di lunedì 6 maggio 2019)a bassa quota hanno colpito soprattutto le regioni delEst, dove è ancora disperso un ragazzo di 23 anni inghiottito da un corso d'acqua mentre era in auto. Un morto anche in Sicilia a causa del vento forte. Ilche si è abbattuto soprattutto sulle regioni del-Est nelle ultime ore ha provocato numerosi danni in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove il governatore, Luca Zaia, ha annunciato che verrà chiesto lo stato di emergenza."È successa una apocalisse. Per tutta la mattina abbiamo fotografato e registrato i danni con la Protezione Civile – ha detto Stefano Nicotra, sindaco di Torri del Benaco -. Nelle prossime ore e non appena si calmerà la situazione, dovremo fare una conta dei danni che, almeno in questo momento, sembrano ingentissimi. Stiamo parlando probabilmente di milioni di euro. È da delinquenti mantenere a questo livello le acque del lago. Si fanno articoli, risposte, repliche ma io ho le lacrime agli occhi nel vedere il mio territorio danneggiato dal lago. Uno schifo, sono arrabbiatissimo".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...