Maltempo Abruzzo | temperature sotto lo zero e neve alle porte dell’Aquila

Maltempo Abruzzo : nevicate di Gennaio 2017 - via libera al piano di ristoro dei danni : Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, ha comunicato al Presidente della Regione Abruzzo , Marco Marsilio, di aver approvato il piano degli investimenti presentato dalla Regione Abruzzo , per il ripristino dei danni al patrimonio pubblico a seguito delle eccezionali nevicate del Gennaio 2017 , per un totale di 62.428.287,26 euro. Il piano degli investimenti è stato trasmesso dalla Regione Abruzzo , per ...

Maltempo 2017 : al via 149 interventi in Abruzzo per 62 milioni di euro : La Regione Abruzzo ha dato il via a 149 interventi per complessivi 62 milioni di euro affidati a 68 Comuni fuori dai due crateri dei terremoti, dell’Aquila del 2009, e del Centro Italia del 2016 e 2017, e alle Province di Pescara e Chieti per il dissesto idrogeologico causato dalle nevicate a dal Maltempo del gennaio del 2017. Si tratta della prima tranche dei 202 milioni di euro, in tre annualità, riservato all’Abruzzo che fanno ...